九天揽月、圆梦苍穹

抬头望，远处

中国人自己的空间站“闪耀星河”

中国航天员们

正一步一个脚印稳健前行

截至目前

已有3批共计9名航天员

进入中国空间站

CCTV-7《国防故事》推出系列报道

《中国空间站里的航天员》

今天

我们走进神舟十二号航天员们的

逐梦之旅

聂海胜：我国首批航天员

见证载人航天三步走全过程

作为中国首批航天员

聂海胜参与了载人航天工程

三步走的全过程

也亲身见证了中国载人航天的发展之路

1983年

聂海胜入伍成为一名空军飞行员

飞过歼-5、歼-6、歼-7等机型

1998年

聂海胜成为我国首批航天员

而他第一次出现在大众的视野里

是神舟五号任务的备份航天员

2005年10月12日

神舟六号出征

漫天的飞雪中

聂海胜首次代表祖国出征太空

空间站时代

航天员将在太空中驻留更长时间

进行多次出舱

完成更多的科学实验

对航天员提出了更高的要求

针对神十二任务

57岁的聂海胜

准备了一年多的艰苦训练

从身体、技术、心理等各方面

做好了充分的准备

聂海胜说

“为了祖国的载人航天事业

我的目标

我的初心是不能变的

这是我曾经立下的誓言”

刘伯明：“即使我们回不去

也要让五星红旗在太空高高飘扬”

刘伯明也是我国首批航天员

2008年9月

刘伯明执行神舟七号飞行任务

在他和景海鹏的密切配合下

翟志刚完成了首次太空出舱行走

让茫茫太空

多了一抹五星红旗的鲜艳

他回忆当时的想法：

“即使我们回不去

也要让五星红旗

在太空高高飘扬”

13年后

55岁的刘伯明再度出征

尽管已经拥有过一次飞行经验

但他在训练上从不敢有一丝松懈

把每一次任务都当做是第一次

“每次任务都是重新归零

要保持第一次的热情和激情

而且要保持第一次的那种

严慎细实、精细操作的踏实作风”

13年刻苦训练

13年耐心等待

刘伯明再度出征

问鼎苍穹

实现了多次飞天的梦想

漫长的坚持和等待后

汤洪波厚积薄发

2010年5月

经过层层选拔

汤洪波成为我国第二批预备航天员

也是其中年龄最大的一位

在此之前

他是一名空军飞行员

曾经享受飞翔蓝天的汤洪波

本以为进入航天员大队后

很快就能体验到漂浮太空的神奇感觉

却没想到在各种各样的挑战中

一等就超过了10年

在漫长的坚持和等待中

汤洪波曾经和飞天梦仅差一步之遥

在2016年的神舟十一号飞行任务中

汤洪波成为了备份航天员

经过多年的淬炼

在漫长的坚持和等待后

2021年

汤洪波终于迎来空间站工程的

首次载人飞行任务

“有一首歌叫《十年》

我的前面10年是为空军；

中间的10年

是作为一名没有飞的航天员

一直在为飞行做准备；

将来的10年在空间站时代

就是我厚积薄发

为空间站建设贡献自己力量的时候”

圆梦！他们完成空间站阶段

首次载人飞行任务

2021年6月17日

神舟十二号载人飞船

在酒泉卫星发射中心成功发射

将聂海胜、刘伯明、汤洪波送入太空

这是我国空间站阶段

首次载人飞行任务

承上启下，十分关键

“可以打开出舱舱门！”

2021年7月4日一大早

航天员刘伯明、汤洪波

先后从天和核心舱节点舱成功出舱

舱内的航天员聂海胜配合支持

3名航天员协同配合

开始首次出舱活动

刘伯明不禁发出感叹

“哇！这外面太漂亮了，老亮了！”

2021年8月20日

3名航天员再次执行出舱任务

聂海胜、刘伯明出舱作业

利用身上的摄像机

完成太空互拍

照片里

刘伯明几乎是挂在空间站上

聂海胜站在机械臂上

背景是蓝色的地球

这也许是2021年

最为浪漫和炫酷的照片

叫《我和地球有个合影》

北京时间9月17日13时34分

神舟十二号载人飞船

返回舱成功着陆

航天员安全顺利出舱

空间站阶段首次载人飞行任务

取得圆满成功！

一步一个稳健脚印

中国航天步履铿锵

越来越多心怀梦想

不懈奋斗的中国航天员

迈入了中国人自己的空间站

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经