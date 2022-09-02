原标题：英特尔亮相服贸会，以智能科技和“绿色”助力中国数字化变革

以“服务合作促发展，绿色创新迎未来”为主题的2022年中国国际服务贸易交易会(简称“服贸会”)在北京盛大召开。英特尔作为半导体行业和计算创新领域的全球领先厂商，首次在服贸会上隆重亮相，并设立了120平米的展区，突出“助力中国数字化变革”的主题，集中呈现了英特尔创新科技在2022北京冬奥会、绿色可持续发展、智能制造、数字化人才培养等领域的创新应用与实践。

“英特尔非常高兴参与此次服贸会，这里不仅是促进开放和发展的平台，更融合了丰富多彩的数字化、智能化、可持续发展等科技创新元素，令人印象深刻。”英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长王锐博士表示：“英特尔进入中国已经37年，我们始终秉持植根中国、服务中国的理念，推动共同发展。这次服贸会上，我们展示了英特尔从创新科技支持2022北京冬奥会，到贡献于‘双碳’目标和加速行业数字化转型，以及数字化人才培养等多方面的成果。创新永无止境，面向数字化、智能化、可持续发展的未来，英特尔中国将更好地整合创新资源，为中国客户提供全面的解决方案和定制化服务，为数字化变革提供实实在在的助力。”

重现冬奥会上的英特尔“黑科技”

英特尔是国际奥委会的全球TOP合作伙伴，致力于以创新技术支持奥运，释放科技奥运的魅力。这次服贸会上，北京2022冬奥会火炬以及英特尔三维运动员跟踪技术应用亮相英特尔展台。基于此技术，现场搭建了“3DAT足球能力综合测评系统”供观众互动体验。从实时的视频流中分辨出人的姿态及位置极具技术挑战。英特尔团队采用领先的计算机视觉和人工智能技术，可低延时、高精度地提取出被测试者的三维骨骼点信息，实时生成“数字人”。英特尔三维运动员跟踪技术(3DAT)还可广泛应用于体育、医疗、艺术创作等各领域。

用低碳的算力，筑可持续未来

英特尔长期以来一直将绿色可持续目标融入技术战略规划，并利用自身创新实力和行业影响力扎实推动节能减排，助力“双碳”重大战略目标。这次服贸会上，英特尔在现场展示了“绿色电脑”与“绿色数据中心”两方面的创新实践。

绿色电脑通过大数据计算电脑在其生命周期中每个环节的能耗值，进而通过技术手段合理优化每个阶段的能耗，从而在不妥协计算性能的前提下达到能耗更低，打造绿色生活和办公环境，全方位助力节能减排。

英特尔与生态伙伴积极打造绿色数据中心，创新出浸没式冷却技术，可回收90%的废热，让数据中心从耗电大户变为“热电厂”，从而可以为其他建筑设施、温室等供热。此外，英特尔秉持开放态度，积极与业界分享绿色数据中心技术框架，以满足不同行业的需求，激活产、学、研、用全生态链合作，为实现双碳目标贡献生态力量。

推动行业转型，助力数字化变革

英特尔与产业生态伙伴紧密合作，共同开发智能化解决方案，以推动千行百业的数字化转型升级。本次服贸会上，英特尔也集中展示了一些代表性解决方案和案例：在数字智造领域，英特尔联合百度共同打造“飞桨”移动工作站，有助于开发者在移动环境下快速高效地部署人工智能场景；同时英特尔也致力于通过开放IA架构，与国家电网、宁德时代、京东方等行业领先企业合作，赋能工业数智化转型。在数字医疗领域，英特尔联合江丰生物共同建设病理智能筛查系统，推动医疗资源普惠；基于英特尔OpenVINO 的汇医慧影DR.Turing人工智能辅助诊断系统，能够有效识别并分割病灶，并提供参数进行精准量化分析；英特尔至强可扩展处理器利用AVX512高位宽和TB级内存特性，为AlphaFold2带来实现高通量推理以及扩大超长序列结构预测范围两方面更新。在数字内容领域，基于第十二代英特尔酷睿 i7处理器，腾讯互娱NExT Studios打造了一套4D面部捕捉智能一体机设备。在数字教育领域，英特尔携手生态伙伴希沃共同展出了智慧数字课堂解决方案，展现数字化如何助力教育普惠和城乡资源均衡。

培养数字化人才，创新者创未来

英特尔基于自己的产业经验努力培养数字化人才，为数字产业化和产业数字化升级输送未来人才。为此，英特尔推出了一系列“数字化能力培养”全球公益项目，覆盖公众教育、基础教育、职业教育、高等教育等多个领域，通过阶梯式地普及数字化知识，系统地培养青少年和职业人群的数字技能，为数字技术的发展储备应用型人才。此次英特尔还邀请了“英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛”一等奖项目的获奖团队来到服贸会现场。本次大赛上，武汉大学团队和南京大学团队分别打造了移动式智能医疗辅助机器人和“夜鹰”暗光增强全彩成像系统。

此次服贸会，英特尔以绿色和智能科技，展示了助力中国数字化变革未来的价值。英特尔不会止步于此，而将基于自身技术和产品领导力，以及深厚的生态建设底蕴，持续推动智能科技的应用落地，深化千行百业的数字化变革。从制造、交通、能源、金融等国民经济的基础行业，到医疗、城市、零售、家居等与人们日常生活息息相关的行业，英特尔将携手中国生态伙伴推动应用突破，为数字中国发展贡献生态力量。

(责编：曹淼、李源)

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