河北省承德市围场满族蒙古族自治县腰站镇是围场县蔬菜产业强镇，是河北省北部的时差蔬菜生产基地。多年来，腰站镇发展裸地蔬菜1.9万亩、冷棚蔬菜1200余亩、暖棚蔬菜30余亩，种植白菜、甘蓝、散花、西红柿、豆角、芹菜、角瓜等各类品种达30多个，年产量超8千万公斤，外销北京、天津、上海、唐山等地，实现产值0.8亿元。

腰站镇采取“蔬菜产业+”模式，在“提高产品质量、提高产品竞争力、推进规模化种植、畅通销售渠道”四个方面做文章，助推双茬蔬菜种植产业发展，通过“菜篮子”，装满农民的“钱袋子”，为乡村振兴注入强劲动能。

一、蔬菜产业+科技，做好提高产品质量的文章

腰站镇立足科技支撑，提升蔬菜产业质量。一是充实技术队伍，提升科技服务质量。建立省级科技特派员工作站，配备科技特派员17名，同时加强对菜农的技术培训，采取“点菜式、订单式、一线式教学”方式，提高种植水平，重点培育种植技术能手239名。二是加大设施蔬菜种植，提升种植技术能力。引导农户扩大冷棚菜、日光温室、地膜菜、轮作菜面积；加快制定无公害蔬菜生产计划，推广绿色蔬菜生产技术，新增冷棚260余亩，被省农业厅认定为无公害农产品基地，27个蔬菜产品被农业部质量安全中心认定为绿色无公害产品。三是增加蔬菜花色品种、优良品种种植，提升产品竞争力。引导农户调整蔬菜种植结构，大力发展名优新蔬菜品种和无公害蔬菜生产，加速蔬菜品种的更新，在稀特菜、野生菜上做文章，做到人无我有，人有我优，人优我廉，增强市场竞争力。目前蔬菜种植品种30多种，错季年产量超8千万公斤。

二、蔬菜产业+品牌，做好提高产品竞争力的文章

随着蔬菜产业的发展，腰站镇蔬菜要走出家门，在国内市场具有较强影响力，实施品牌战略尤为重要。镇政府下大功夫积极引导协调，加大宣传力度，带领农民建立腰站蔬菜品牌，逐步提升市场竞争优势。一是发挥政府作用，推进品牌建设。立足资源优势，以制定长期的规划和发展战略为基础。建立政府牵头的规划蓝本，围绕市场需求，整合资源，筛选出适合本地的拳头品种，形成地方特色菜。逐步将边墙山西红柿、清泉大葱、五家豆角等特色蔬菜品牌，建设成有很强市场竞争力的优势品牌。二是整合品牌资源，打造大品牌格局。对已有一定知名度的边墙山西红柿、清泉大葱、五家豆角等蔬菜品牌进行重点支持和宣传，把优势品牌做大，把大品牌做强。强化“腰站蔬菜”意识，鼓励各蔬菜种植、生产个人和单位产地名称前冠以“腰站”字样。三是明确市场定位，主攻京津中高端市场。充分利用京津加工销售蔬菜企业多、实力雄厚、需求量大的有利条件，发挥环绕京津的区位优势，引导本地合作社，加强与京津企业蔬菜基地对接与合作，使我镇优质品牌蔬菜逐步占领京津中高端市场。腰站蔬菜外销北京、天津、上海、唐山等地实现年产值近0.65亿元。

三、蔬菜产业+规划布局，做好推进规模化种植的文章

腰站镇按照“突出特色、统一规划、区域布局”原则，突破“小而全”生产格局，推进规模化、专业化生产。一是对接市场前端。组织农户及合作社参与市场调研，顺应消费者对蔬菜优质化、多样化、高档化、无公害化的消费需求，从盲目种植，向订单种植转变。二是强化基地建设。重点打造了生态农业种植和时差蔬菜种植为主导的产业基地9个，配套建设蔬菜冷藏保鲜库12个。今年总投资0.38亿元，建设一个占地达1.78万平方米，能预冷3万吨蔬菜的农产品产地冷藏保鲜库一座，为蔬菜错季上市、提高远路运输能力提供保障。三是形成一村一品格局。根据实际情况，逐渐形成一村一品、一组一业规模化经营新格局，建立集约化程度高、规模适度的蔬菜生产基地，实现连片种植，集约经营管理，促进规模生产，提高种植效益。目前有9个行政村建立规模化种植发展模式。

四、蔬菜产业+信息网络，做好畅通销售渠道的文章

腰站镇把“拓展信息网络，推动蔬菜业产业发展”作为促农增收的发展战略，进一步提高蔬菜产品外销能力，确保蔬菜产品种的好、销得快、价格好、效益高。一是畅通市场销售渠道。按照有形市场与无形市场相结合、硬件建设与软件建设相结合的原则，对蔬菜市场进一步规范管理，合理布局，有效调控，加强蔬菜批发市场的基础设施和配套设施建设，完善市场功能，加强与各大中城市的联系，建立销售网点，衔接外地市场，发挥市场中枢作用，扩大覆盖面。规范建设批发、销售市场7家，新修新改道路30余公里，通组路硬化率达到100%，实现交通运输畅通无阻。二是畅通订单销售渠道。树立蔬菜大生产、大流通、大市场的观念，建成“合作社+订单+基地+品牌”的产销对接模式，大力发展“订单农业”，按照市场需求，将蔬菜产、销融为一体，实现收益最大化。同时，通过铲菜、包装、运输等环节解决了群众短期务工，使群众在家门口增加收入，受益群众达2300多人次。三是畅通信息网络销售渠道。在利用村级惠农网上平台基础上，政府参与，引导农户建立全国销售市场微信群，动态了解各地种菜信息，及时为老百姓提供种植、仓储、物流、销售信息。通过实时信息，降低销售成本，增加群众收入。今年上半年，腰站镇种植蔬菜收入同比增加近千万元。

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(责编：曹淼、李源)

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