前7月
新能源汽车免征车购税406.8亿元
2022年09月03日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月2日电 （记者王观）国家税务总局最新数据显示，今年1至7月，新能源汽车免征车购税406.8亿元，同比增长108.5%，其中7月免征车购税71.7亿元，同比增长119.1%。中国汽车工业协会数据显示，今年1至7月，新能源汽车销量达319.4万辆，同比增长1.2倍。
近日，为培育新的经济增长点、促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策至2023年底。这是自2014年我国首次实施免征新能源汽车车购税政策后第三次延续实施该政策。
《 人民日报 》（ 2022年09月03日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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