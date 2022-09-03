本报记者 朱思雄 祝大伟 刘以晴

长白山下果树成行，海兰江畔稻花飘香。9月，秋意渐浓，吉林省延边朝鲜族自治州在一派丰收景象中迎来建州70年。

2021年，延边朝鲜族自治州GDP达到801.2亿元，改革开放以来年均增长7.4%。70年来，延边各族人民勠力同心，高质量推动振兴发展，绘就了一幅产业兴、日子富、外贸旺的壮美画卷。

村民走上致富路

“前两天刚接到一笔两万块钱的订单，今年看来又是个丰收年呀。”眼下，在延边和龙市光东村，田间水稻正在灌浆，一批批客户订单却早早发来，63岁的种粮大户林钟奎一脸喜色。

过去，由于技术差、品种杂、没品牌，林钟奎靠卖稻子挣钱，“卖水稻一斤最多1块钱，如今加工成大米最好能卖到一斤10多块。”

近几年，在村里支持下，当地村民流转土地、引进新技术、种植新品种、做好深加工，光东大米名气越来越大，林钟奎种粮收入也越来越高，越干越起劲。

去年，林钟奎的稻田边缘多了一列红色小火车。两年前，他与光东村归心民宿专业合作社理事长杨丽娜合作，在不影响水稻种植的前提下，陆续推出稻田小火车、种稻体验等一批稻旅融合特色项目。

“稻田不光能种地，更是吸引游客的招牌。”林钟奎感叹道，乡村美了起来，也富了起来。

光东村有着独特的旅游资源，看准了这一优势，杨丽娜做起乡村旅游，陆续整修60间房屋，院落种起花草，房屋白墙青瓦，闲置民房成为特色民宿。“村民为游客表演民族舞蹈，每场表演收入50元，一年能演出130多场，让乡亲们农闲时忙起来。”杨丽娜说。

2021年，光东村吸引游客超20万人次，村集体收入近40万元，人均纯收入超1.6万元。

目前，全州共有国家和省级少数民族特色村寨52个，吉林省少数民族特色小镇4个。2020年，全州4.8万名农村贫困人口全部脱贫，5个贫困县全部摘帽，贫困发生率下降至零。2021年，全州人均GDP达到39312元，70年间年均增长5.1%。

产业释放新动力

依托原有资源、用好自然优势，吉林敖东药业集团股份有限公司成立人参、五味子等中药材基地，建立工业园，拥有药品生产批准文号近600个。截至2021年，吉林敖东累计实现营业收入352亿元，上缴税金超70亿元。

吉林敖东的发展，是延边全面融入吉林省医药健康产业走廊建设的缩影。

如今，延边创新能力不断增强，医药行业拥有国家级企业技术中心1个，省级企业技术中心10个，3个博士后科研工作站和省级创新基地，15家企业被认定为国家高新技术企业。

今年上半年，延边规上医药工业实现总产值71亿元，成为拉动全州经济总量攀升的重要引擎。

地上，一排排圆木桩整齐排列，每根上面都罩着一个透明袋子，俯身细看，木桩上一朵朵黑木耳“开”得正好。“这木桩子每年能给咱家创收10万多元呢。”延边汪清县天岭桥镇天岭桥村村民张守礼边采摘木耳，边将取下的菌袋都收集起来。

汪清县，1995年被国家命名为木耳之乡，目前，全县3万余人从事木耳相关产业，占有劳动能力农业人口的2/3。

今年是张守礼种植木耳的第十八年，他见证着“村里多起来的新鲜事”，废弃菌袋集中处理地、灌溉井、电商直播……小木耳正走上绿色、规模化的产业之路。

产业强州、生态立州。目前，延边正着力培育食品和农产品深加工、避暑休闲冰雪旅游、医药和康养3个千亿级大产业，壮大装备制造、数字经济等若干个百亿级规模产业，构建多点支撑、多业并举、多元发展的产业新格局。

开放再上新台阶

近年来，延边珲春市陆上边境口岸型国家物流枢纽建设加速推进，内贸外运航线形成多线并行格局。

今年上半年，珲春市各口岸过货量达196.6万吨、同比增长8.8%，实现外贸进出口总额65.3亿元、同比增长41.8%。

作为长吉图开发开放先导区的“窗口”，延边做好沿边文章，着力打造发展的“蓝色引擎”。

在珲春铁路口岸，8月10日，一列中欧班列“长珲欧”搭载了53标箱汽车零部件、LED灯等货物，列车鸣笛启程，驶向欧洲。

“现在我们只需20—30分钟，就可办理完成一整列‘长珲欧’班列的相关检查手续，无论列车多晚到达口岸，我们都‘即到即放’，保障班列‘加速度’。”珲春出入境边防检查站执勤一队副队长修忠说。

珲春互市贸易进口商品落地加工产业园项目A区建设正酣，预计今年10月底交付使用。目前，已有海产品加工、农产品加工等符合落地加工政策的8家企业计划入驻。在和龙市、图们市，边境经济合作区也相继成立。

2022年1—7月，延边外贸进出口完成136亿元，同比增长72.9%。5年多来，延边进出口商品达到15类160多种，外贸进出口总额完成703亿元。

“共同繁荣发展是延边70年民族团结进步的根本体现，如今的延边正高质量推动振兴发展。”延边州委相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2022年09月03日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经