本报北京9月2日电 （记者王政）记者从工信部2日举行的“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会上获悉，党的十八大以来，我国原材料工业取得历史性成就，率先迈入由大到强的新发展阶段。从2012年到2021年，我国原材料工业增加值由6.9万亿元增加到10.7万亿元，年均增长4.5%。

规模体系优势愈加明显。2021年，我国原材料工业增加值10.7万亿元，占GDP比重保持在10%左右。产业体系完整优势不断巩固，拥有10个大类、34个中类、118个小类，多达15万余种产品，钢、铜、铝、甲醇、尿素、水泥、平板玻璃等主要产品产量连续多年保持世界第一。

科技创新能力明显增强。通过推动实施工业强基工程、出台国家新材料重点平台及首批次保险等政策，原材料工业研发投入强度由2012年的0.62%提高到2021年的1%左右，科技论文和发明专利数量全球第一，300余项材料技术获得国家科学技术奖。关键材料不断突破，超导材料领域具备全球唯一的全流程生产能力，有序介孔高分子和碳材料研究实现国际引领，大飞机用铝合金厚板、特种工程塑料、电子化学品等一批新材料实现突破。新材料产业加快发展，产值从2012年约1万亿元增加到2021年的5.9万亿元，年均增速达20%。

绿色智能水平稳步提升。钢铁、原铝、水泥熟料、平板玻璃、烧碱等单位产品综合能耗较2012年降低9%以上，处于世界先进水平。6.81亿吨粗钢产能已完成或正在实施超低排放改造，吨钢二氧化硫排放较2012年下降72%。2021年原材料工业关键工序数控化率达到69%，高出全国工业平均水平15个百分点。建成60家智能制造示范工厂或数字化车间，7个智慧化工园区。

产业结构调整成效显著。供给侧结构性改革深入推进，“去产能”取得重大阶段性胜利。2018年提前完成“十三五”时期1.5亿吨钢铁去产能目标，取缔“地条钢”1.4亿吨；关停违法违规电解铝产能900万吨；累计淘汰水泥、平板玻璃落后产能6.6亿吨、1.7亿重量箱。企业兼并重组取得新成效。宝武、鞍钢成为全球第一、第三大钢企；中国稀土集团成功组建。2021年，前10家钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃企业集中度提升至42%、75%、58%、57%。

质量效益迈上新台阶。从2012年到2021年，原材料工业主营业务收入由30万亿元增加到41万亿元，年均增长3.1%，占规上工业比重在30%左右；利润由1.6万亿元增加到2.8万亿元，年均增长5.8%。企业竞争力显著增强，一大批领军企业脱颖而出，45家原材料企业入围2022年《财富》世界500强，7家化工企业入围全球化工50强。

(责编：赵欣悦、白宇)

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