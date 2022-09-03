北京证券交易所外景（9月2日摄）。新华社记者 陈晔华 摄

新华社北京9月2日电 题：打造服务创新型中小企业主阵地——北京证券交易所设立一年扫描

新华社记者姚均芳、郭宇靖、陈旭

走进2022年服贸会首钢园区，记录新三板和北京证券交易所发展历程的展板吸引了人们的目光。

2021年9月2日，习近平主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会视频致辞中宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

北京证券交易所外景（9月2日摄）。新华社记者 陈晔华 摄

经历两个多月紧锣密鼓的筹备，北交所于2021年11月15日正式开市。截至2022年9月2日，北交所已迎来110家上市公司，总市值近2000亿元。平稳运行9个多月来，这一新设平台汇聚优质企业、服务中小企业创新发展的功能持续完善。

打造服务创新型中小企业主阵地

从2013年全国中小企业股份转让系统（新三板）起步，到2021年“深化新三板改革，设立北京证券交易所”，资本市场服务中小企业创新发展能力再获提升。

北京市副市长靳伟2日在服贸会2022中国国际金融年度论坛上表示，北京证券交易所开市以来平稳运行，基础的制度经受了市场的检验。

北京证券交易所外景（8月31日摄）。新华社记者 陈晔华 摄

目前，北交所110家上市公司中，中小企业占比77%，民营企业占比90%。

“中小企业、民营企业是稳增长、稳就业的重要力量。北交所的设立，对于增强资本市场服务中小企业能力意义深远。北交所市场设立以来运行总体平稳，改革实现良好开局。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说。

数据见证北交所市场发展。目前，北交所市场公开发行融资累计超235亿元，投资者开户数超513万户，超500只公募基金布局。

北京证券交易所上市审核中心前台（8月31日摄）。新华社记者 陈晔华 摄

据统计，开市以来，北交所日均换手率约1%，流动性水平整体符合中小市值股票流动性特征。

“从交易来看，北交所成立后交易活跃度大幅改善，日均成交额与日均换手率均较改革前原新三板精选层明显提升。”开源证券副总裁、研究所所长孙金钜说。

北交所相关负责人表示，目前，北交所已实现优质企业初步聚集。上市公司覆盖工业材料、信息技术、医药健康、“双碳”、消费等多元细分创新领域，体现中小企业技术创新、产品创新、管理创新和商业模式创新等多元创新形态。

近期，北交所债券市场也平稳起步，已有多单地方政府债顺利发行。

探索服务创新型中小企业的特色路径

北交所定位于服务创新型中小企业，与沪深市场形成错位格局。目前，北交所制度规则结合创新型中小企业特点做出诸多差异化安排，体现包容、错位、灵活、普惠特点。

北京证券交易所上市审核中心（8月31日摄）。新华社记者 陈晔华 摄

北交所开市以来，中信建投证券已参与了超过10家北交所企业的保荐上市工作。在2022年服贸会金融服务专题展中信建投证券展台前，公司投行人士表示：“北交所准入制度突出多元，设置四套并行的发行上市标准，兼顾不同类型、不同特征创新企业；融资制度突出灵活，按需、小额、多次的接续融资机制，契合中小企业创新发展需要。”

据统计，北交所市场公开发行平均每家融资2.1亿元。这些上市公司在新三板期间平均开展2次定向发行，单次融资约5000万元，有效助力中小企业成长壮大。

“相对而言，北交所服务对象精准包容，发行上市更为便捷快速。”田利辉说，“北交所为创新型中小企业提供了融资平台、治理规范和激励工具，有力促进百余家中小企业的成长和发展，也为众多未上市的中小企业增强了发展信心。”

统计显示，今年北交所上市、新三板挂牌申报家数同比分别增长1.83倍、2.04倍。

统筹投融资两端平衡发展

目前，北交所在审企业127家，公开发行辅导企业288家。

“北交所作为一个新设立的交易所，在较快的时间内聚集一批高质量的创新型中小企业，形成一定市场规模，可以打造品牌效应，形成积极的社会影响，为北交所的长期发展打造一个坚实的基础。”前来参加2022年服贸会的毕马威亚太区及中国主席陶匡淳说。

媒体在北京证券交易所采访（8月31日摄）。新华社记者 陈晔华 摄

北交所相关负责人介绍，“北交所市场有基础保持常态化发行上市，今年底前市场规模有望上台阶。同时，我们将聚焦投融资两端平衡发展，着力提高市场流动性。”

统计显示，北交所上市审核从受理到注册平均用时140余天，最短从受理到上会用时37天。

“近期北交所在严把质量关、切实提高中介机构执业质量的同时，上市审核节奏明显加快，8月上会数量创下开市以来新高。预计下半年北交所新股市场有望迎来发行数量和质量的双提升。”孙金钜说。

记者从北交所了解到，目前，北交所在总结前期实践基础上，正进一步优化各环节协同，力争让优质企业上市预期更明确、上市路径更顺畅。

北交所上市公司来源于新三板创新层。统计显示，北交所后备企业资源丰富。今年上半年515家新调入创新层的公司中，近七成符合北交所上市财务条件。

北交所相关负责人表示，下一步，北交所将以高质量扩容为牵引，推动市场尽快形成初始规模；实施多元化交易机制，推进各类投资者入市。同时，以债券和基金为驱动，不断完善市场产品体系；持续强化“关键少数”监管，牢牢守住风险底线。

(责编：赵欣悦、白宇)

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