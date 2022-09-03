今年1-7月，新能源汽车免征车购税406.8亿元
新能源汽车免征车购税政策实施以来，政策效果持续显现，有效激发了新能源汽车消费潜力。数据显示，今年1—7月，新能源汽车销量达到319.4万辆，同比增长1.2倍。新能源汽车免征车辆购置税406.8亿元，同比增长108.5%，其中7月份免征车购税71.7亿元，同比增长119.1%。
近日，为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策至2023年年底。得知最新政策后，浙江温州的汪先生放心地提交了订单。8月份，汪先生看中了一辆热销的新能源汽车，裸车价近28万元，但提车周期预计半年到一年。“看车时就担心不能享受免征车购税优惠，现在我的顾虑彻底打消了，按照10%的车购税税率计算，预计能省下两万多元。”汪先生说。
作为互联网时代的新兴出行方式，网约车无疑是新能源汽车免税政策的受益者。成立于2020年的重庆新长风商贸有限公司是网约车平台的合作公司之一，截至目前共购进2840辆新能源汽车，用于汽车租赁、网络预约出租汽车经营服务，累计享受3660万元车购税免税优惠。“网约车日常行驶里程比家用车更长，采用新能源汽车能大幅降低碳排放。”公司法定代表人肖月梅说，“新能源汽车免征车购税政策延续实施将有效降低购车成本，公司计划再订购200~1000辆新能源汽车投入市场，推动实现绿色出行和节能环保。”
长城汽车股份有限公司副总裁、财务总监李红栓表示，当前国家推行新能源汽车免征车购税政策，引导更多生产企业加大研发投入，更好推动我国新能源汽车的发展和普及。
税务总局有关司局负责人表示，将及时联合财政部制发公告，持续动态更新《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，并在车辆合格证电子信息中加注免税标识，在申报时实现自动识别，简化办税手续，让纳税人快速享受税收红利，为支持新能源汽车产业发展、促进能源战略转型和稳定宏观经济大盘贡献税务力量。
（记者 陈晨）
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