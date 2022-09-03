新华社北京9月2日电 记者2日从中央网信办获悉，为深入清理网络谣言和虚假信息，营造风清气正的网络环境，中央网信办决定即日起在全国范围内启动为期3个月的“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动，明确对首发恶劣谣言、多次传播谣言、利用谣言进行恶意营销炒作的账号主体纳入黑名单管理，情节特别严重的全网禁止注册新账号。

据悉，专项行动将全面深入清理网络谣言和虚假信息，着力解决旧谣言反复传播、新谣言层出不穷的问题。健全完善监测、发现、辟谣、处置全流程工作规范，压紧压实网站平台主体责任，打通谣言治理工作的“最后一公里”。加大造谣传谣行为惩治力度，查处曝光典型案例，形成强大震慑，最大限度挤压网络谣言和虚假信息生存空间，营造清朗网络环境。

专项行动坚持管内容、管行为、管主体相结合，聚焦问题多发高发的重点平台、重点环节、重点版块，切实加大清理整治力度，建立完善常态化治理机制，持续保持高压严管态势，确保专项整治取得实效。包括坚持分类研判处置、加大溯源追责力度、健全完善辟谣机制、压实平台主体责任4项工作任务。

其中，加大溯源追责力度方面，将督促网站平台加强技术手段建设，提升溯源能力。还将定期集中通报曝光处置处罚情况，公布违法违规典型案例，形成有力震慑。

(责编：郭思邈、李楠桦)

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