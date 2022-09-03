9月2日下午，位于上海淮海中路的武康大楼前游人如织。与以往不同的是，这个网红打卡地多了一种纪念方式——“元宇宙打卡”。从工作人员小蒋手中的平板上看到，武康大楼前不仅多了一位憨态可掬的本届大会IP“威客兄弟”，还有形象大会宣传视频和“东方名筑”“大气谦和”等文字不断闪现，增添了不少活力。

在这里，不少游人兴奋地与虚拟世界人物合影，开启与“元宇宙”的第一次亲密接触。除了武康大楼，这样的“元宇宙打卡点”还分布在外滩、东方明珠，以及世博中心、徐汇西岸、张江科学会堂等2022世界人工智能大会（WAIC）的各个会场，让普通民众也有机会体会本届大会“智联世界 元生无界”的精神内涵。

线上线下展示元宇宙

今年是世界人工智能大会的第五个年头，元宇宙成了当仁不让的“主角”。大会按照“会、展、赛、用、才”五大板块进行整体设计，充分展现“人工智能+元宇宙”领域的“硬核新科技、产业新赛道、未来新场景、治理新议题”。

在线上参会形式上，主办方对“云会场”做了迭代升级，塑造为WAIC元宇宙会场3.0。全新的会议大厅，拥有全景论坛看板、高清画质沉浸体验、人物传送穿梭、动态留言等全新功能。通过这次升级，打通了元宇宙会场和元宇宙展览之间的屏障。

大会共组织元宇宙方向论坛22场，涵盖元宇宙“链接层”“交互层”“计算层”“生态层”四个层级，包括脑机接口、区块链、云原生、生成式人工智能、数字孪生、数字营销、工业元宇宙、法治伦理、安全等前沿话题方向，以线下主题论坛、闭门会、线上“元会场”等形式展现。

作为本次WAIC2022浦东分会场的举办地，张江科学会堂打造了一个元宇宙超级应用场景，设计了超写实数字人+元宇宙数字资产生成引擎、元宇宙3D打印机互动体验、AI元宇宙绘画互动体验、张江数字孪生未来城市演示、元宇宙咖啡厅机器人体验等8个可以互动、参与的应用场景。

其中，由一造科技带来的全球首台最新发布的元宇宙3D打印机引人注目，线下打印椅子，线上设计并加密存储数据，生成属于自己的数字艺术品，实现“可想即可造”的元宇宙孪生体验。

在徐汇分会场，800平方米的“元住民世界”应用场景精品展中，观众可以体验AI+AR+VR、云游戏娱乐、大数据数字底座、数字人、智能终端等前沿科技应用场景。

共话元宇宙发展前景

作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，元宇宙可以带动万亿级软件产业集群和数字经济创新发展，这已经成为与会业界人士的共识。

在“抢占新赛道发展先机，开创元宇宙引育新局”为主题的元宇宙高峰论坛上，华为移动互联网事业部创始总裁朱波认为，元宇宙从“新的用户经济、硬件和网络等基础设施、区块链技术”等方面，开启了数字经济新纪元，将成为中国经济新的推动力。元宇宙+新一轮信息技术浪潮，将实现物理世界与数字世界融合、社会生活与数字生活融合、实体经济与数字经济融合、科学研究与数字技术融合、文化艺术与数字资产融合。

国务院参事、中国工程院院士、清华大学教授戴琼海表示，国家“十四五”规划中明确指出，数字经济重点产业包含人工智能与虚拟现实和增强现实。元宇宙具有沉浸式、拓展性、实时性、永续性、多元化、去中心化等特点，未来数字化世界畅想无限。

虽然元宇宙有着巨大的发展前景，但为了这一新生事物的健康发展，全国政协常委、民建中央副主席、上海市政协副主席周汉民在“元宇宙技术与生态合作论坛”上建议，要加强前瞻性立法等顶层设计，探索元宇宙法律规范和伦理规范，对虚拟物的所有权等予以法律上的保护，着重防范和解决“虚拟空间”内法律问题。他同时强调，元宇宙尚处于发展早期，要维护好市场的竞争与活力，保护好VR、AR等创新企业的积极性，鼓励行业率先形成新兴互联形态的自我监管模式。

打造元宇宙的“上海高地”

上海是国内较早运用元宇宙技术的城市。此次大会上，上海发布了六大元宇宙重大应用场景，包括国家会展中心（上海）发布的“智慧国展，多重技术构筑智脑孪生”，张江发布的“孪生之城，超级场景预见未来城市”等场景。

据介绍，作为元宇宙生态建设的系统工程，张江数字孪生“未来之城”的先导区将围绕“一岛”（人工智能岛）、“一堂”（张江科学会堂）、“一座城”（张江科学城），集中构建“未来之城”的数字化承载元空间，进一步汇聚张江科学城产业凝聚力、展现元宇宙数字化产业发展趋势。

根据规划，张江中区地标——张江人工智能岛一期与二期、张江科学会堂、在建的科学之门等都有望开放场景应用，在建立数字底座的基础上，不断通过垂直场景的导入，让和垂直场景相关联的元宇宙技术产品投入运用。

上海也是国内首个将元宇宙写入“十四五”规划的城市，将其明确为四大“新赛道”之一，并着手培育发展相关产业，今年6月推出特色产业园区，7月发布《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案》。

上海市发改委副主任裘文进表示，上海将加强元宇宙技术从底层到应用全链条布局，重点发展数字孪生、扩展现实、智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，在可穿戴设备、智能机器人等重点领域培育一批重磅产品。

元宇宙不等于人工智能，但2022世界人工智能大会展现的各项成果表明，元宇宙和人工智能在现在和未来，都将彼此赋能，相融共生。与此相应，人们的工作与生活方式，也将随之而改变。

（本报记者 任鹏 颜维琦）

(责编：郭思邈、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经