农业农村部：长江中下游部分地区旱情缓解 全国大部分地区秋粮生产进展顺利
人民网北京9月3日电 （记者李栋）眼下，我国秋粮生产进入关键期。据农业农村部最新农情调度显示，长江中下游部分地区中稻旱情正在陆续缓解，全国大部分地区秋粮生产进展顺利。
“现在是水稻最需要用水的时候，看到田块干裂，我们一度很着急。现在临时泵站能把白塔河的水抽提到农田，终于放心了。”安徽省天长市种粮农民李登贵说。
今年夏季，长江地区持续高温，加上降雨偏少的旱热叠加气候灾害给秋粮生产带来不小的挑战。当前正值秋粮产量形成的关键时期，有关部门和地区加强部署，落实相关举措，努力打赢秋粮丰收保卫战。
“通过调试设备、建立临时泵站、巡检维修，我们辗转于多个乡镇，解决农户的浇灌难题。过去100多天里，78个新建的临时泵站和新架设的管道让河水灌溉了100多万亩稻田中，为农户解了燃眉之急。”天长市防汛抗旱服务队队长王泽彬介绍。
近日，财政部会同水利部、农业农村部研究，紧急通过中央预备费安排农业生产和水利救灾资金100亿元，支持各地做好抗旱救灾、秋粮防灾稳产、保障群众饮水安全等相关工作。
其中，安排水利抗旱救灾资金65亿元，支持受灾地区开展水利调水、增打机井、兴建救灾所需抗旱水源，重点保障群众饮水及农业灌溉用水等。安排农业抗旱保秋粮生产资金35亿元，主要用于支持受灾农户购买燃油、农药、种子等农业生产恢复所需物资；同时，对喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等提高农作物抗旱性的混合药剂给予补助，防范旱情发展蔓延，保障秋粮稳产丰收。
“长江流域是我国粮食重要产区，特别是秋粮所占比重更大，旱情威胁国家粮食安全，必须采取坚决有力措施，将旱情影响降到最低。”中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员姜文来认为，从目前情况来看，南方地区秋粮主产区由于抗旱措施有力，整体上对秋粮生产影响不大。
眼下距离秋粮陆续收获还有不到一个月的时间。全国农业技术推广服务中心总农艺师王积军表示，南方地区要积极应对干旱影响，同时要预防旱涝急转。近期通过组织线上培训班等方式，动员各级农技推广部门，深入一线分类指导，确保各项技术措施落实到位，千方百计夺取秋粮丰收。
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