原标题：海信携手FIFA发起公益课堂关注气候变化

为了让更多人切身体会到气候变化带给生活的影响，近日，海信与国际足联在南非约翰内斯堡共同发起环保公益课堂，为当地青少年普及环保知识技巧，邀请大家共同作画”我心目中的球场”，启发他们通过实际行动拯救更多的绿色球场。国际足联大使球星耶耶托尼等参与活动。

环境保护是全球关注的焦点，也是建设可持续未来的必要举措。近年来，受气候变化影响，当地天灾和天气剧变也将愈来愈频繁和极端，南非多座足球场正面临绿地减少的风险。据美联社报道，在今年的暴雨洪灾中，南非夸祖卢-纳塔尔省有至少120所学校被洪水淹没。

国际足联主席詹尼·因凡蒂诺曾在世界环境日的讲话中表达对环境问题的担忧。在关注气候变化与支持青少年发展方面，海信与FIFA有着相同的愿景，双方围绕F4S公益活动(由国际足联与联合国教科文组织开展的Football for Schools公益活动，简称“F4S”)开展合作。除公益课堂外，活动现场，海信还向F4S公益项目捐赠包括激光电视等产品，以尖端技术支持教育发展，共创绿色可持续未来。

国际足联F4S项目负责人Fatimata Sidibe接受采访时表示，“提高儿童的环保意识，是应对未来气候变化与环境问题的关键，而足球是实现这一目标的理想方式。国际足联与海信的这次活动将青少年教育与足球运动结合，是通过足球运动改善社会问题、赋权青少年发展的代表案例。”

海信中东非洲区副总经理、南非公司总经理刘巍表示，“希望通过海信的尖端技术与我们的实际行动，为所有人打造一个友好且可持续的生活环境。呼吁孩子们关注气候变化对日常生活的影响，创造更环保的未来。”

多年来，海信持续关注公益事业与ESG，积极发展绿色科技，将环境保护贯穿于技术研发、生产制造乃至物流等每一个环节，积极探索并努力成为一家可持续发展的全球企业，并于今年8月成功入选2022年《财富》中国ESG影响力榜。未来，海信将与FIFA继续开展深度合作，引导更多人践行低碳环保的生活方式，共创绿色未来。

(责编：崔元苑、李源)

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