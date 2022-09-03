原标题：天翼云：以创新突破算力瓶颈，夯实数字经济发展底座

日前，以“创新强省会、数字向未来”为主题的2022互联网岳麓峰会在长沙开幕。天翼云科技有限公司总经理胡志强出席“科技创新，引领数字未来”分论坛，并发表题为“科技创新突破算力瓶颈 云网融合引领数字未来”的主题演讲，就天翼云如何通过科技创新突破算力瓶颈、夯实数字经济发展底座进行了详细介绍。

当前，算力已成为数字经济时代最具活力和创新力的新型生产力。云计算作为算力的关键载体和服务形式，用云量成为衡量数字经济的关键指标。同时，数字经济时代对云计算也提出了新的挑战，主要聚焦在提升算效、安全发展、普惠服务三个方面。

天翼云科技有限公司总经理胡志强表示，为了应对三大挑战，天翼云在高性能计算架构、智能算力调度、绿色低碳、安全可信、泛在算力、云网融合、行业赋能几个方面进行了突破创新。

提升算力算效，践行绿色低碳发展目标

数字经济推动算力需求快速增长。天翼云从三方面着力，提升整体算力运营效率。在高性能算力方面，天翼云聚焦新计算架构的研发和创新，以DPU为核心打造了为云而生的全新一代云计算体系结构，将计算、存储、网络和安全算力迁移到自研的软硬结合体系中，实现资源云化加速。

在智能调度方面，天翼云围绕国家一体化大数据中心布局，按照超广覆盖、超高可靠、超低时延、超大速率、云网一体的标准要求，建设国家“东数西算”枢纽节点统一的算力调度网络，实现了基于多种算法模型的智能算力调度。

在绿色低碳方面，天翼云通过绿色DC、绿色算力、绿色运营，打造绿色发展核心动力，积极推进“东数西算”工程，围绕国家一体化大数据中心布局，建设统一的算力调度网络，降低算力能耗。

性能领先，构建安全可信云

护航数字经济高质量发展，既要打造“技术原创、性能领先”的云底座，又要构建端到端的安全防御体系。

在安全可信方面，天翼云突破云原生安全核心技术，构建租户安全+平台安全一体化的安全防护体系，保障用户的应用和数据安全。平台安全层面，天翼云构建了云网融合的纵深一体化防御体系，结合作为关键信息基础设施运营单位的资源禀赋，构建了云网态势感知系统。

推动算力普惠，促进产业转型升级

通过打造泛在算力，发挥云网融合优势，天翼云正不断赋能各行业实现数字化转型升级。

在泛在算力方面，天翼云加速云边和云端协同，为用户提供触手可及的算力服务。针对云边协同，天翼云提供覆盖浅边缘到深边缘的系列产品，智能边缘云部署到地市级，提供随时可用的算力和带宽：iStack可以部署在客户现场提供完整的边缘云能力，iBox可以部署在设备现场，甚至可以通过5G 网络提供移动的算力服务。针对云端协同，天翼终端云通过云电脑、云手机为客户提供更经济、安全、环保的解决方案。

在行业转型方面，天翼云将持续强化云底座能力，推动企业多业务系统间的互联互通、产业上下游企业的数字化协同，并与行业伙伴联合打造赋能行业数字化转型的aPaaS平台，通过提供低代码开发能力、沉淀行业标准化经验、制定行业数据规范等，让企业上云用云更简单快捷。

基于持续探索和创新，天翼云已在乡村振兴、民生服务、产业数字化升级等方面打造了多个标杆和优秀案例，服务超过200万行业用户，各类生态合作伙伴达2000个。未来，天翼云也将与更多产业链上下游合作伙伴携手，共促算力产业繁荣，共筑云网融合新生态，共推数字经济高质量发展。

(责编：崔元苑、李源)

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