人民网北京9月3日电 （记者李彤）近年来，全球市场对企业ESG信息披露的需求不断增长。为什么要进行ESG信息披露，披露需要遵循哪些标准与准则，中国企业在ESG披露上有哪些特点？

“ESG理念契合了我国可持续发展、绿色发展、高质量发展的趋势，企业ESG信息披露也契合了我国资本市场和企业自身发展的内在需求。”在近日举办的2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，参会嘉宾表示，ESG信息披露不再是外部的要求，而是企业自身经营的需要，相关法律法规和准则有待进一步精细化。

ESG，即Environmental(环境)、Social(社会)和Governance(公司治理)的缩写，是关注企业非财务绩效的投资理念和评价标准。

在2022年服贸会上，安永发布的《科技企业ESG策略与行动纲要研究报告》（以下简称“《报告》”）显示，与国外大型科技企业相比，我国科技企业开展ESG实践的时间相对较短，对ESG的信息披露还存在需要完善的地方。

《报告》统计，2021年A股上市公司中，计算机与电子行业尽管从披露ESG相关报告的总数量来看排名第一，但披露比例不足20%，低于发达国家科技企业的披露率。我国科技企业ESG指标中的环境指标披露率较低，呈现出了定量指标较少、定性描述偏多等问题。

“值得注意的是，不同科技细分行业关注的指标存在鲜明的差异，要重视不同行业、地域的特点。”有业界人士表示，通信行业对隐私与数据安全的信息披露比例更高，娱乐科技行业重视未成年人信息保护，电子信息技术与设备行业着重突出员工健康与安全，新能源企业重点披露包装材料与废弃物。

有业界人士表示，当下我国A股上市公司的ESG信息披露意愿逐步提升，但统一的标准还尚在建设。“有不少上市公司对国际机构给出的评级结果不满意，认为评级低了。但某种程度上，是由于企业没有通过ESG报告向外界披露数据和信息，导致了信息的不对称与国际不对接。”

“不同细分行业、不同发展阶段的企业对ESG实践、信息披露等还有着更为细致的侧重。”安永中国科技、媒体与电信行业咨询服务主管合伙人张伟雄对记者表示，这反映出了细分行业在ESG领域的不同潜在需求和工作重点。

为了进一步探索精细化的ESG披露指标，《报告》以科技企业领域为例进行了探索，其中E、S、G是3个主题，各主题下共有10个支柱，各支柱下细分有35个议题，并给出63个指标建议。在E支柱下，有气候变化、自然资源、污染及废弃物、环境优化4个议题；在S支柱下，有人力资本、产品责任、供应链管理、社会优化4个议题；在G支柱下，有公司治理、企业行为2个议题。

张伟雄表示，未来监管机构可稳步推进科技公司ESG信息披露制度，针对不同行业设置披露的差异化侧重点；科技企业可在遵守外部要求的前提下，根据自身业务领域特点，拓宽披露内容的广度和深度。科技行业ESG研究机构可根据数据与产业研究，完善细分行业的指标要求与测算方法，助力ESG在业界的实践发展。

(责编：郭思邈、高雷)

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