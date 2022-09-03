人民网北京9月3日电（张荣）走进2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）首钢园区3号展厅，到处都充满着“健康蓝”，一系列新奇的健康服务技术让人驻足。“智能移动医院”“移动式磁共振成像系统”“全自动核酸检测机器人”等，在疫情之下“健康”仍旧是热议的话题。

“健康卫生服务专题”作为本届服贸会九大专题之一，以“融创发展 共享健康”为主题，聚焦“融合”“创新”两大要素，在推动健康卫生事业发展、展示国际合作开放格局、促进服务贸易增长等方面发挥着重要作用。

进入场馆，首先映入眼帘的就是由14家北京市知名医疗卫生机构参与的专题展。该公益展区集中展示了疫情防控及医疗领域融合创新的突破性尖端科技成果。例如，“智能移动医院”“移动式磁共振成像系统”和“植发手术辅助机器人”等，吸引众多来宾参与交流体验，也衬托了健康卫生服务专题的火热。

数字中医经络调理机器人。 人民网 张荣摄

除此之外“数字中医”也是该展区的一大亮点，如位于中医元宇宙展区中科尚易展示的“上医1号”吸引了不少人观看。“它是中医经络调理机器人，可以把传统中医疗法和人工智能结合起来，形成一个中医非药物疗法的一体化解决方案，根据医生的处方，自己完成处方路径规划。”中科尚易总经理黄金丽介绍表示。

历届服贸会上，中医药都备受关注。在展馆里的中医药互动体验区，利用视觉、听觉、触觉等现代化手段，让中医药服务看得见、摸得着。现场各种沉浸式问诊也吸引了众多来宾体验打卡，突显了本次服贸会中医药展台的智能化、数字化、体验化，让人们通过智能的数字中医来体会中医文化，同时促进健康消费。

在新冠肺炎疫情的大背景下，与之息息相关的核酸检测在本届服贸会上也有新技术。卡尤迪生物展区展示了三款核酸检测产品。其中Flash Robo最多可以一次检测32个核酸样本，通过机械臂等人工智能的操作，从采样完成到上机检测出结果仅需20分钟。全新一代现场及时核酸检测产品闪测Nano则更具灵活性，一次检测一个样本，同时具备实验室同等的灵敏度，仅需10分钟便可快速出结果。

中国中医科学院展台体现了中国医疗服务在新冠疫情大背景下，不断做出的努力与成就，也展现了中国医疗卫生事业的不断创新与发展。展区展板中提到的中医临床基础医学研究所王永炎院士团队将清肺排毒汤运用到新冠肺炎防治工作中。此外，该院在助力国际抗疫中也做出了贡献。例如圆满完成援柬埔寨国际中医医疗专家先遣组、专家组和医疗队的派出工作，专家组在金边考斯玛中柬友谊医院开设的中医门诊共计服务患者2103人次，中医疗法在新冠后遗症、新冠预防方面展示出良好疗效。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经