中心城区慢行交通 出行比例达47.8%
2022年09月03日10:13 | 来源：北京青年报
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本报讯(记者 刘洋)北京青年报记者昨日从市交通委获悉，今年9月“绿色出行宣传月”期间，市交通委将继续开展“牵手文明 绿色同行”系列主题宣传活动，通过线上线下多种形式，倡导市民参与到绿色出行、文明出行行动中，进一步提高公众绿色、文明出行意识。
近年来，北京市坚持“慢行优先、公交优先、绿色优先”交通发展理念，从“以车为本”向“以人为本”转变，大力倡导和推进慢行系统发展，鼓励和支持市民更多采用“步行+自行车骑行”方式出行。2021年，中心城区慢行交通出行比例达47.8%，创近10年来新高，北京市民慢行出行意愿持续提升。在新街口外大街、天坛东路等51条道路，早高峰骑行量每小时超过3000辆次，自行车出行已回归城市，成为市民“最后一公里”通勤出行的重要方式。
2022年，北京慢行系统品质提升工作以服务通勤出行为主线，兼顾休闲健身等服务功能，保障多样化慢行出行需求。完成望京、三里屯、广渠路、双桥等四个典型路口整治。继续推进慢行系统与滨水绿道的融合，改善城市河湖滨水慢行系统，推进100公里朝阳绿道连通工作；结合自然资源和人文历史文化资源，年内计划建设21条“漫步北京”文旅骑行线路，配套提供自行车驿站、游玩导览图等服务，引导鼓励市民、游客“慢游”京城。
共享单车规范发展，在服务市民绿色出行中发挥了积极作用。今年以来，共享单车累计骑行量已达6.01亿人次，日均骑行量228.13万人次，同比去年增长13.58%。全市大力推广电子围栏技术，规范车辆停放秩序，1186处停放区已利用卫星定位、蓝牙道钉等技术实现“电子围栏入栏管理”，密云、门头沟、延庆、平谷区已实现全域“电子围栏入栏管理”，重点轨道站点已实现电子围栏监测管理全覆盖。
(责编：郭思邈、李楠桦)
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