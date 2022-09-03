原标题：网易有道智慧教育科技成果亮相服贸会 智慧课堂、智慧体育成亮点

正在举行的2022年服贸会上，多家数字科技企业最新成果纷纷亮相。网易有道作为教育科技企业，其智慧教育的最新成果亮相教育服务展区，展现人工智能技术创新在教育领域内的应用成果。以有道智慧课堂、有道智慧体育等为代表的AI应用展台，引发参会嘉宾及媒体记者驻足观看。

智慧课堂搬上服贸会

一键从海量示范课件中推送学习材料给全班同学预习、授课过程中的提问可以通过系统及时反馈看全班学生对知识点的掌握情况；课后通过教室推送作业题 ，学生即刻可上传英文朗读，系统针对发音自动批改给出改进意见。

据悉，老师可以通过智慧课堂完成备课、批改作业、线上互动等多种功能，还能综合判断学生对知识点是否理解，以方便更精准地教学；为适应疫情下更多的线上教学模式，有道智慧课堂还开发了网课模式，便于网课状态下老师和学生的即时互动，提高学生学习效率。系统还会提供班级维度的改进建议，方便教师和学校做出有针对性指导和改善。

网易有道智慧教育工作人员演示了基于PBL的智慧课堂教学。她选择以英国伦敦著名景点的观光路线为教学内容，带领学生学习景点词汇、动词表达等，通过填空、设计旅游路线等环节帮助学生在问题情境中不断熟悉课程内容，同时以北京旅行路线设计作为问题让学生灵活使用学到的知识，让学生在任务驱动、问题引领下学习。在授课环节，老师可使用答题统计、答案上传分享等功能高效了解学生学习情况，学生们可以小组为单位开展讨论，系统采集学生观点，并生成“云图”显示出来，第一时间共享给教师和其他同学，大大增强学生的参与感,提高课堂互动性。

网易有道方案专家范海燕指出：“在新课标背景下，产品新增‘能力图谱’和‘知识图谱’，形成一整套面向核心素养的指标和模型，同时设计出针对各项能力的数据采集工具，在教学过程中采集学生过程性学习数据，并进行自动汇总、分析，方便老师了解每一个学生的实际情况。”

智慧体育开出“运动处方”

在现场，一个参观者在展区的垫子做仰卧起坐，旁边的智慧体育系统会通过一个摄像头进行无体感即时采集。这个智慧体育系统会针对运动者的姿势、动作进行诊断，对肘关节、膝盖等评测标准进行矫正，系统也会对运动者开出“运动处方”，帮助进行动作的改善和提高，提高体育活动能力。据介绍，除“仰卧起坐”外，有道智慧体育系统还覆盖引体向上、立定跳远、实心球、跳绳、中长跑等场景。该方案目前已经落地广东、山东、江苏等地的学校。

“我们可以通过一个摄像头，实时监控学生的运动情况。在不干扰学生运动的情况下，采集学生的运动数据，如姿势、高度、距离等，全方位地关注学生的训练质量。”网易有道总裁金磊介绍，该方案采用领先的视觉分析技术，学生无需穿戴设备，即可获取相关运动数据，不仅减少了老师分发和管理设备的工作量，也不会让学生运动受到穿戴设备的影响，可以随时随地开展。

据悉，有道智慧体育系统可以自动生成个人运动报告，学生可以多角度了解自己的体质健康水平，例如速度素质、柔韧素质、协调素质、力量素质、耐力素质等是否有所提高，同时系统还会提供后续学习、锻炼建议，辅助学生有针对性地进行自我训练。

推进人工智能在教育领域内应用

面对新阶段和新形势，人工智能等信息技术将成为重要推动力，对基础教育赋能，推动教育变革创新。

作为在AI领域内深耕10多年的科技公司，网易有道近年来在教育数字化推进上的实践也频获认可。

金磊表示，教育数字化是高质量发展的重要组成部分，中国教育科技在多个领域走在了世界前沿。作为教育科技企业，我们期待通过服贸会与各国的同行分享科技创新在教育领域内的最新成果和认知，让全球学习者共享科技带来的美好教育新体验。

“我们将加快推进人工智能技术在教育领域内的创新应用，希望为教育高质量发展贡献自己的力量。”金磊表示。

(责编：崔元苑、董童)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经