夏晓伦

人民网上海9月3日电 （记者夏晓伦）“随着技术的进步，以及与各行业的融合，人工智能正在进入规模化商业落地阶段，人工智能的生产范式也在发生改变。标准化是驱动人工智能产业化规模发展的基础。”商汤科技董事长兼CEO徐立在日前召开的2022世界人工智能大会上表示。

商汤科技董事长兼CEO徐立。人民网记者 夏晓伦摄

数据显示，2021年，我国的AI应用市场规模约2000亿元，增速已达30%；同期，全球市场规模约9477亿元，涉及30多个行业及领域，如：智慧城市、自动驾驶、工业视觉、生命科学等。

有关机构预测，到2025年，各行业的AI/ML（机器学习）渗透率将会达到70%以上，AI软件行业增长率也将达31%。专家预计，未来十年，人工智能将进入大规模商业落地阶段。

智能分诊、院内AR导航……据报道，上海交通大学医学院附属新华医院最近“上岗”了一位就诊AI“小秘书”，当陪伴的患者日渐增多，TA也就越来越聪明。

在这里，就诊患者收获了实实在在的便利。借助“智能就医助手”，患者足不出户，在家中就可提前完成分诊挂号和症状分析。在医院，“智能陪诊助手”还会全程推送院内AR导航服务，快速引导患者前往相应地点。通过诊前症状分析和诊中AR导航应用相结合，“智能陪诊助手”的应用有效缩短了患者在院停留的时间，助力实现导诊、预问诊、诊前检验、院内导航等门诊环节全流程智能化。

据了解，新华医院的“智能陪诊助手”是由商汤科技研发，并嵌入在上海新华医院微信服务号预约就诊的服务模块内。

智慧健康只是人工智能技术落地应用的一个缩影。他介绍，今年人工智能大会期间，商汤科技发布四款新产品，包括作为新型人工智能基础设施的SenseCore商汤大装置AI云，以及在车路协同、游戏、医疗等领域的创新成果。

具体来看，SenseCore商汤大装置AI云是基于商汤AI大装置的一套开箱即用的工业级AI工具链，无需前期投入，即可实现人工智能基础设施的全面数字化管理；SenseAuto V2X商汤绝影车路协同致力于打造“聪明的车+智慧的路+协同的云”一体化分析决策方案，对车端、路端信息融合处理、分析，实现“车-路-云”一体化决策控制，提升交通管理效能。

SenseMAP商汤多体智能平台是一款为游戏生产和运营量身定做的平台型产品，依托商汤的算力资源，以及学界前沿的深度学习、智慧决策等技术，为游戏开发者提供一站式游戏生产服务；面向诊疗的SenseCare“智慧诊疗”平台，则可为医生临床诊疗提供有效的智能辅助，帮助医院提升患者就医流程体验，推动医院运营管理全面数字化、智能化，助力多中心科研开展，优化区域医疗资源配置，最终加速高质量医院转型进程。

有关业内人士指出，商汤正通过打造创新的“营造法式”，通过打造标准化、模块化的平台，实现高效率、低成本、规模化AI创新，助力各行各业高效搭建AI应用，实现智能化升级，推动AI产业化落地。

那么，如何更精准地让人工智能等新技术提高社会生产效率，让更多的人们感受到新技术带来的便利？在论坛演讲中，徐立以中国古建筑做类比，对“标准化”对人工智能的重要性进行了分享：第一是结构的标准化，就像建筑有四梁八柱，人工智能也需要底层标准；第二是模块的标准化，建筑木材有分级、榫卯结构有规制，人工智能的“木材”就是模块，通过打造人工智能模型并将之标准化，可以降低建造门槛；第三是生产的标准化，类似于传统木工中的伐绳锯刨雕等，人工智能生产流程也需要标准化，由此降低生产成本。

徐立总结道：“无标准、不行业。标准化将带来AI产业化的规模发展。通过构建强大的基础设施，生产高质量、标准化模型并进行复用，从而实现‘降本’；同时对模型生产的全流程进行模块化管理，实现‘增效’。”

徐立还认为，标准化不是约束，它将带来行业的繁荣和百花齐放。他举例说：“我们了解的轨道、电源插座、万维网互联网协议等。这些行业在形成了标准化后，迎来了更大的发展。同理，标准化让AI算法可以像搭积木一样轻松组合、高效复制、快速推广，促进AI应用规模化落地，创造无限可能。”

(责编：郭思邈、高雷)

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