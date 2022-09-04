本报记者 徐锦庚 李 蕊

状似豆粒，弹性如球，这看似不起眼的透明小颗粒，竟严重依赖进口？

“这种聚烯烃弹性体，广泛应用于光伏、汽车等制造领域，国内需求量年年增长。”万华化学集团股份有限公司研发人员黎源拿起展示品介绍，“去年，山东张出榜单，万华成功揭榜，正加大马力攻关技术难题，努力实现高端聚烯烃弹性体全产业链国产化。”

2016年，习近平总书记提出，关键核心技术攻关可以搞揭榜挂帅，英雄不论出处，谁有本事谁就揭榜。去年5月，习近平总书记再次强调，要改革重大科技项目立项和组织管理方式，实行“揭榜挂帅”、“赛马”等制度，做到不论资历、不设门槛，让有真才实学的科技人员英雄有用武之地。

激发人才创新创造活力。近年来，山东瞄准科技创新，突破体制机制藩篱，深入推进“揭榜挂帅”制改革。设立由省委书记、省长担任双主任的省委科技创新委员会，出台《山东省重大科技创新工程项目管理暂行办法》《关于深入推进“揭榜挂帅”等三项制度改革的实施方案》，为改革提供制度保障。

“揭榜挂帅”，基础在“榜”。今年6月，山东省科技厅亮出一张榜单——《2022年山东省重大关键技术攻关项目指南（第一批）》，聚焦新一代信息技术、高端装备、新能源新材料等重点领域，共安排57个省级重大科技创新项目、145个课题。榜单发布后，迅速吸引一批国内外企业、高校、科研单位竞相揭榜。“过去编制榜单，多靠科研人员申报课题，‘会什么做什么’；现在编制榜单，突出问题导向和实践需求，‘要什么创新什么’，奔着解决关键技术难题、国家战略迫切需求去，引导行业开展科研攻关。”山东省科技厅厅长唐波说。

落实榜单，关键在“帅”。我国合成橡胶行业存在胶种少、缺乏原创产品等问题。去年，山东省发布榜单就此组织攻关，京博控股集团有限公司与青岛科技大学组团揭榜。京博集团研发人员葛怀涛说：“山东广发‘英雄帖’，面向全球公开张榜，不论资质、不设门槛，寻找最有能力解决问题的人‘挂帅’，特别强调企业主体地位，鼓励企业牵头形成跨区域、跨单位的创新联合体，产学研合作开展协同攻关。”

除了让匹配的揭榜者脱颖而出，更要赋予其充分的自主权，实现人尽其才。今年起，山东在省科技示范工程项目上全面推行技术总师负责制，赋予技术总师经费分配权、团队组建权、考核激励权和资源支配权，并开展省级财政科研项目经费“包干制”，让科研人员从繁文缛节中解放出来，心无旁骛放手干事业。日前，山东省“智慧港口”科技示范工程启动仪式上，山东港口集团高级别专家张连钢郑重接过“技术总师”聘书，“责任在肩，考核在后，有压力更有动力。”张连钢说。

“揭榜挂帅”激活发展动能。世界首套时速600公里的高速磁浮交通系统成功下线；具有完全自主知识产权的燃料电池智能雪蜡车亮相北京冬奥……2020年以来，山东省通过“揭榜挂帅”制度组织实施200余项省级重大科技创新项目，突破了一批关键技术，推动产业链与创新链深度融合发展。

日前，国务院印发《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》强调，赋予山东更大改革自主权，在科技创新、生态产品价值实现、绿色低碳技术应用、标准化创新发展等领域优先开展探索实践，并明确提出“通过事业育才、政策聚才、柔性引才等模式，聚集一批领军人才和青年科技人才，赋予更大技术路线决定权和经费使用权”“实行科技攻关‘赛马制’、‘揭榜挂帅’，实施以增加知识价值为导向的分配政策，依法赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权”。

“我们将坚定不移把创新摆在发展全局的关键位置，推进科技体制机制改革向纵深发展，将‘揭榜挂帅’作为改革重中之重，激发创新活力，提升创新效率，驱动全省高质量发展。”山东省委主要负责同志说。

《 人民日报 》（ 2022年09月04日 01 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经