数据来源：工业和信息化部

制图：汪哲平

本报北京9月3日电 （记者王政）记者从工业和信息化部日前举行的“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会上获悉：第四批4300多家专精特新“小巨人”企业已完成公示，在完成认定程序后将正式发布。至此，我国已培育专精特新“小巨人”企业约9000家。

小微企业、民营企业占比较高。从规模看，此次公示的4300多家企业，中型企业占比44%，小微型企业占比56%。从类型看，民营企业占比84%，国有企业占比9%，合资和外资企业占比7%。

“专业化”趋势更为明显。第四批“小巨人”企业从事细分领域时间均为3年以上，在10年以上的多达3000余家，很多企业都在强链补链方面发挥了重要作用，成为增强发展活力、支撑高质量发展的重要力量。

创新性强，成长性好。第四批“小巨人”企业平均研发经费占营业收入比重10.4%，远高于规上工业企业平均水平；平均拥有Ⅰ类知识产权16项、发明专利14项。近两年，企业户均营业收入年平均增速在20%以上，增长态势明显。

工信部有关负责人表示，我国已建立优质中小企业梯度培育体系，工信部将加大支持力度、不断创新培育举措、逐步优化培育环境，“十四五”时期计划培育形成百万家创新型中小企业、十万家专精特新中小企业、万家专精特新“小巨人”企业、千家制造业单项冠军企业，推动中小企业专精特新发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月04日 01 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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