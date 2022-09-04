本报北京9月3日电 （记者陆娅楠）国家统计局、科学技术部和财政部日前联合发布的《2021年全国科技经费投入统计公报》显示：2021年我国共投入研究与试验发展经费27956.3亿元，比上年增长14.6%，已连续6年保持两位数增长。经费投入强度为2.44%，比上年提高0.03个百分点。

据介绍，我国研究与试验发展经费投入继续呈现大体量、高增长特点，经费总量稳居世界第二，2016年至2021年经费年均增长12.3%，增速明显高于一些发达国家的同期水平。

2021年，我国基础研究经费为1817.0亿元，比上年增长23.9%，比总经费增速高9.3个百分点；基础研究经费占经费总量的比重为6.5%，创历史新高；企业研究与试验发展经费占全国的比重为76.9%，比上年提高0.3个百分点，研发投入主体地位不断增强。

《 人民日报 》（ 2022年09月04日 01 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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