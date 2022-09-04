本报记者 曲哲涵

数据来源：财政部

7月28日召开的中共中央政治局会议提出，用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额。上半年专项债券整体发行使用情况如何？下半年地方政府和相关部门如何进一步强化统筹，用足用好专项债务限额，推动形成实物工作量？记者进行了采访。

稳增长、惠民生、补短板

8月2日，在高出海面70米的墩顶上，深中通道关键控制性工程、伶仃洋大桥东锚碇右幅顶推成功，上演毫米级合龙。深中通道是粤港澳大湾区又一超级跨海集群工程，预计2024年建成通车。为保证建设资金需求，截至目前，该项目已累计发行专项债券47.3亿元，今年新发行3.77亿元。

今年，专项债券作为落实积极财政政策的重要抓手，发行使用一路快马加鞭。1—7月，全国地方政府新增专项债券已累计发行3.47万亿元（含部分2021年结转额度），用于项目建设的额度已基本发行完毕，共支持超过2.38万个项目。

专项债券有效发挥政府投资对社会资本的撬动作用——

1—7月，各地已安排超过2500亿元专项债券资金，用作铁路、收费公路等重大项目资本金。

专项债券更好优化投资结构，惠民生、补短板、强基础——

四川省上半年落实水利建设专项债券资金123亿元，使全省46个大中型水利工程和病险水库除险加固等项目建设实现了提速、提质、提效，在建大中型水利工程总投资规模为历年之最。

河北省上半年发行专项债券1920亿元，重点支持了雄安新区、廊坊临空经济区以及保障性安居工程等近1600个公益性项目建设。其中，安排707个项目、649亿元投入医院、学校、保障性安居工程等民生领域，进一步补齐社会事业领域基础设施短板。

广东佛山上半年发行超过1.4亿元专项债券，支持三龙湾南海片区产业园基础设施建设，吸引一批企业总部、科技型企业入驻，为数字经济和总部经济产业集群建设打好基础。

中国财政科学研究院副研究员龙小燕表示，根据政策，今年除原有交通、能源等九大领域外，专项债券还可支持新基建、新能源等增后劲、上水平的项目建设；支持城市管网建设等惠民生、解民忧的项目建设；支持农业农村现代化、粮食仓储物流设施保障粮食供给等补短板、强弱项的项目建设。

统计显示，上半年已发行的3.41万亿元专项债券中，支持市政建设和产业园区基础设施11691亿元、交通基础设施5777亿元、社会事业6389亿元、保障性安居工程5296亿元、农林水利2832亿元、生态环保1276亿元以及能源、城乡冷链物流基础设施等802亿元。专项债券资金在惠民生、补短板等方面的作用日益显现。

提高发行使用效率

根据财政部数据，今年全国专项债务限额218185亿元；截至今年6月末，全国专项债务余额202645亿元，由此推算专项债务限额剩余空间为15540亿元。

粤开证券首席经济学家罗志恒认为，用好用足专项债限额主要为了解决今年基建靠前发力可能引发的四季度财政资金不足问题，可以不用追加额度而在既定限额管理的框架内使用。

2022年的新增专项债券额度发行已达95%，剩余5%基本用于补充中小银行资本金，限额“空间”主要来自2021年剩余。罗志恒说，北京、上海、江苏、浙江、福建、山东六省市剩余限额合计达到6199.6亿元，占地方政府全部剩余额度的40%左右，“用好限额能够适当缓解部分地区财政压力，推动基建。”

国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三日前表示，近期又组织地方报送了第三批专项债券项目，目前已筛选形成准备项目清单反馈地方。

在用足用好专项债务限额的同时，还要推动已发行专项债券尽快形成实物工作量——

“加快专项债券支出、使用进度，一是稳投资进而稳增长，二是能够稳定部分就业尤其是农民工就业，三是有利于提振市场主体信心和预期。”罗志恒说。

“支出进度越快，边际效应越高，拉动经济的效果越明显。”中国财政科学研究院研究员白景明强调。

财政部预算司一级巡视员宋其超表示，财政部门将督促地方及时拨付专项债券资金，压实项目单位责任，推动专项债券尽快形成实物工作量。

各地已按下专项债券资金使用“快进键”。比如，河北省财政厅健全债券支出包联机制，实现到市、到县、到项目，“点对点”分析调度，及时协调解决存在困难；广东省财政厅全面提高债券资金转贷拨付效率，发行款收缴当天即全部拨付至市县，实现市县债券资金在省级国库“零留存、不过夜”。

继续放大专项债券资金对社会资本的撬动、牵引作用，也大有可为——

上半年，专项债券资金用作重大项目资本金比例约为7%。而根据政策规定，对于专项债券支持、符合中央重大决策部署、具有较大示范带动效应的重大项目，允许专项债券用作资本金的比例上限为25%。把这项政策“用足”，还可继续释放社会投资活力。

四川省预算报告披露，2021年四川发行新增地方政府专项债券1854亿元，用好专项债券用作项目资本金和组合融资政策，拉动投资5000亿元左右。

国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》要求，财政部会同人民银行、银保监会引导商业银行对符合条件的专项债券项目建设主体提供配套融资支持，做好信贷资金和专项债券资金的有效衔接。

龙小燕认为，下一步，发改、财政、环保、审计等部门协调，积极保障专项债券项目用地、用能等要素配套问题，为社会资本和金融机构等营造专项债券项目申报审批环境的稳定预期，同时要加强信息协调沟通，促进项目与资金的对接和互动，“激发社会资本对专项债券项目的热情，共同扩大有效投资。”

强化风险管理

越是发行体量大、发行使用节奏快，越要严控债务风险。

为此，财政系统建立健全激励机制。比如，实行支出进度通报预警，积极推进专项债券项目穿透式监测，及时掌握项目建设状况、资金使用进度等情况，每月通报各地专项债券发行及支出使用进度情况等。部分省份财政厅对专项债券使用管理问题突出的地市，暂停发行专项债券，推动债券资金尽快合规使用。

财政部有关负责人日前表示，目前专项债券按期偿还风险可控。“按照有关政策规定，专项债券通过地方政府性基金收入和专项收入偿还，对于符合条件的项目允许发行再融资债券偿还到期本金。截至7月末，今年已到期的专项债券本金5332亿元均已按期足额偿还，偿付风险可控。”他表示，下一步，财政部将充分利用近期地方政府债券发行规模相对较小的窗口期，完成2022年新增专项债券发行收尾工作。按照“零容忍”的要求，督促地方加快专项债券项目管理，切实防范专项债券风险。同时，研究指导地方用足用好专项债务限额，依法盘活债务限额空间，发挥有效投资作用。

本期统筹：蒋雪婕

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年09月04日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)

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