新华社上海9月3日电（记者贾远琨）9月3日，上海港东北亚空箱调运中心启用，集装箱空箱可通过水、公、铁等多种路径运输到长三角区域以及长江流域港口，缓解企业用箱难题，进一步增强上海港作为国际航运枢纽的资源配置能力。

一年多来，上海国际港务集团积极应对疫情严峻挑战，占地面积达45万平方米、平面箱位约1.2万标准箱、具备300万标准箱年吞吐能力的上海港东北亚空箱调运中心建设项目稳步推进，目前各项设施设备已全面建成并调试成功，空箱中心堆场正式具备运营服务能力。

东北亚空箱调运中心将充分运用数字化、智能化管理模式，促进港口和航运企业的互联互通，为船公司以及东北亚、我国长三角和长江流域的客户提供空箱服务，有效提升港口航运综合服务水平，同时降低进出口企业的综合物流成本。

2022年1至8月，上海港进口空箱同比增长8.7%。上海国际港务集团主动与国内外各大船公司沟通，助推空箱回流，扩容空箱堆存能力。同时，采取加强长三角空箱内部循环联动等举措，使进口空箱量逆势完成正增长，满足了上海本地和周边港口的用箱需求。

目前，作为全球第一大集装箱港口，上海港正积极联系协调全球主要集装箱班轮公司，加大上海口岸的空箱调运力度，提高集装箱的周转利用效率，加快协同长三角共建辐射全球的航运枢纽。东北亚空箱调运中心的正式启用，将进一步提高上海港对国内、国际两个航运市场的资源配置效率，集聚港航资源要素，为打造更具国际竞争力、影响力的全球航运枢纽贡献力量。

(责编：白宇、赵欣悦)

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