熊 丽

原标题：我国经济发展新动能稳步增强

国家统计局日前发布2021年我国经济发展新动能指数。测算结果显示，2021年我国经济发展新动能指数（以2014年为100）为598.8，比上年增长35.4%。国家统计局统计科学研究所首席统计师何强表示，培育壮大发展新动能是优化经济布局、强化创新引领、保持经济平稳运行的内在要求。以新产业、新业态、新模式为主要内容的新动能实现稳步成长，经济活力不断提升，为实现“十四五”良好开局、推动经济高质量发展持续注入新动力。

2021年各项分类指数与上年相比均有提升，其中，网络经济指数增长最快，对总指数增长的贡献最大。据测算，2021年网络经济指数达1963.6，比上年增长48.4%。“新型技术设施建设取得成效，信息通信服务能力明显提升，互联网、大数据、人工智能等产业不断壮大，数字经济与实体经济深度融合，新型消费模式不断涌现。”何强表示。

从主要构成指标看，截至去年底，移动互联网用户数、固定互联网宽带接入用户数分别达14.2亿户、5.4亿户，分别比上年增长5%、10.8%。网络购物、在线外卖等生活服务类电商持续快速发展，新业态新模式引领新型消费扩容升级。“网络经济为代表的新动能、新经济是推动中国经济高质量发展的重要力量。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，通过改善国内市场流通环境、推动传统产业转型、缔造全新产业经济这3条路径，新动能正全方位助力中国经济高质量发展。

近年来，我国不断优化营商环境，“放管服”改革取得新进展，助力经济发展新动能对传统发展动能的替代转换。从主要构成指标看，2021年全国新登记注册市场主体数量为2887.2万户，增长15.4%，增幅比上年提高10.2个百分点。我国持续推进高水平对外开放，不断加大吸引外资力度，2021年实现引资规模和质量双提升，充分彰显了中国经济发展韧性强、动力足、市场吸引力大。

创新驱动发展取得新成效。2021年创新驱动指数293.5，比上年增长20.5%。从主要构成指标看，全国研究与试验发展（R&D）经费支出与GDP之比、基础研究经费占研发支出比重、企业研发经费等指标均有不同程度的提高，研发投入持续增加。科技创新成果转化力度加大，技术交易市场和技术转移机制建设成效明显。此外，我国高学历、高技能人口比例进一步提高，人力资本水平有效提升。

在畅通国民经济循环、维护产业链供应链安全稳定的同时，我国持续推进产业结构优化升级，提升产业发展水平，2021年转型升级指数为160.9，增长7%。“近年来，我国经济面临的产业转型升级压力持续加大，加快推进产业转型升级成为重塑产业与经济竞争优势、提升经济综合竞争力的关键所在。”中国企业联合会研究员刘兴国表示。

数据显示，2021年战略性新兴产业增加值占GDP比重为13.4%，比上年提高1.7个百分点，比2014年累计提高5.8个百分点；高技术制造业增加值比上年增长18.2%，占规模以上工业增加值的比重达15.1%。刘兴国认为，高新技术产业、战略性新兴产业的加快发展，助力了经济企稳和加快复苏；而传统产业的转型升级则有效增强了我国产品与服务的国际竞争力，并与新产业新经济共同发力，增强了我国经济发展韧性，推动了我国出口贸易的持续快速增长。

盘和林建议，进一步推动新动能发展壮大，要重点发挥互联网平台的资源配置优势。同时，在保障数据安全的前提下加速数据要素流动，释放数据价值。此外，还要以拉动新需求的方式来推动新应用的产生。既可以通过拉动消费的方式，比如对新产品进行消费补贴，帮助产品迅速普及；也可以通过完善基础设施的方式，比如通过完善城市电力设施来匹配新能源汽车，推动新能源汽车消费。

(责编：罗知之、陈键)

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