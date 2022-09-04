原标题：2022世界人工智能大会|中国太保成功举办 “智联金融，探索保险科技新生态“高端保险论坛

9月3日，2022年世界人工智能大会期间，中国太保以“智联金融，探索保险科技新生态”为主题，围绕“数智金融、绿色金融、未来金融”领域，发布中国太保的科技创新成果，并邀请生态圈合作伙伴共同发声。

中国太保副总裁、太保科技董事长俞斌在现场致辞中表示：希望和生态伙伴从数智金融、绿色金融和未来金融三个维度共同探讨科技创新赋能保险生态的各种场景及解决方案，提升技术在业务领域应用的深度和广度。

浦发银行、华为、阿里，字节跳动、东软医疗、普华永道、三井住友、上海大数据股份公司、复旦大学等知名机构和企业的领导者、专家学者齐聚一堂，就后疫情时代，人工智能如何助力金融高质量可持续发展进行探讨，并共同见证太保科技创新成果的发布。10万+观众通过云端观看了太保最新科技产品信息、共享了智慧碰撞的盛宴。

数字金融领域，中国太保发布了产寿险最新数智化产品。其中，中国太保寿险“智慧康养”产品，构建具有物联、智慧、新体验的太保家园智慧养老方案，从运营、安全、健康等业务领域实现主动无感，智能的养老服务，提升服务品质、用户体验及运营效率。

绿色金融领域，中国太保携手浦发银行启动“碳寻足迹，绿动未来”联合行动计划，并发布”碳险家”平台。该平台可通过记录个人行为碳足迹，对个人节能减碳行为量化，赋予一定积分并结合激励措施，综合政策引导促进碳减排放。下一步将基于区块链技术，依托集团的战略合作生态圈，共建联盟生态。

未来金融领域，中国太保初探元宇宙，发布了中国太保2022waic纪念藏品。针对数字资产类型多且分散、规模日益扩大的特性，太保科技打造了数字保险箱，作为数字资产安全池，保护个人数字资产私密性。

作为中国太保营运动能的“L3级作业自动化产品”，将研发具备泛化能力的自动化机器人，未来，中国太保工作人员将与机器人高效协作，重塑业务流程。营运体系下的决策模式也将基于数据的诊断性和处方性分析，形成客观的非经验的科学判断，营运时效和效能将大幅提升。

通过这次论坛，中国太保进一步展示了高品质的保险科技内容，提升了科技影响力和品牌形象。疫情影响下，通过科技举措降本增效、驱动变革，推动金融业态转型升级的效果更为凸显。中国太保将继续探索保险新生态，持续打造与行业地位匹配的科技能力，促进保险主业高质量发展。

(责编：李源、曹淼)

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