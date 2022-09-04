黄俊毅

原标题：高温下菜篮子供应如何

今年夏季，南方遭遇自1961年以来持续时间最长、影响范围最广、平均强度最大的高温少雨天气，旱情快速发展，叠加高温热害，给农业生产造成不小的威胁，全国蔬菜、瓜果、水产的生产和价格情况怎样？

蔬菜：影响有限 价格小涨

“8月份全国蔬菜价格小幅上行，预计后期不会持续大幅上涨。秋冬蔬菜供应有保障。”农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶表示。

8月份，全国蔬菜月均批发价每公斤4.77元，环比涨3.9%，同比高4.1%，较近3年同期平均高7.4%。分品种看，18种蔬菜价格上涨，10种下跌。其中，生菜、韭菜、黄瓜、大葱和平菇环比分别涨23.0%、15.8%、14.9%、14.7%和12.0%，莲藕和青椒环比分别跌14.6%和13.5%。

自6月中下旬以来，南方持续高温热害，北方高温多雨，全国菜价由跌转涨、频繁波动，七八月份菜价明显高于常年同期水平。具体来看，8月蔬菜价格先跌后涨，下旬价格上涨明显。据农业农村部数据，8月第1周至第4周，重点监测的28种蔬菜每公斤均价分别为4.58元、4.57元、4.71元和4.93元，周环比分别跌3.2%、跌0.2%、涨3.1%和涨4.7%。前期北方冷凉地区蔬菜扩种，夏季大量上市，价格下探，之后随着南方高温天气持续，地产蔬菜供给偏紧，自8月下半月起全国菜价再次走高。

重庆市农业科学院蔬菜花卉研究所会商分析师邸青告诉记者，8月份重庆市蔬菜批发和零售价格环比涨幅在10%以内，但产地蔬菜价格环比涨幅超过20%。当地蔬菜生产面临的主要问题是在田蔬菜减产和秧苗缺水，对下一季生产影响可能较大。

湖南省农业科学院蔬菜研究所研究员汪端华表示，持续高温干旱对湖南蔬菜生产有一定影响：一是当前处于夏秋换茬季，高温影响下多地提早罢园拉秧，短期上市量偏紧；二是对香芋、生姜、茄子等露地长周期栽培的蔬菜品种影响较大，预计会有一定程度的减产；三是将增加集中育苗基地秋冬菜的育苗管理成本，因此，秋冬蔬菜价格可能会有所抬高。

“全国蔬菜在田面积1.04亿亩，同比增加385万亩；产量达2959万吨，同比增加142万吨。尤其是今年冷凉蔬菜有所扩种，加之前期部分北方夏季蔬菜优势产区频繁降雨，部分蔬菜将延迟上市，对后期全国市场也是一个有效补充。夏季高温干旱对秋冬蔬菜换茬定植有一定推迟，但目前天气已经开始转凉，四川西部等地也迎来降水。”张晶表示，各地陆续进入产期转换及品种换茬期，一要注意防范旱涝急转，密切关注天气变化；二要做好秋冬茬蔬菜苗期的田间管理；三要及时补种茬口密集的速生叶菜和加强芽苗菜生产。其实，今年整体蔬菜面积和产量同比都是增加的，稳产保供基础较好，预计秋后及冬春蔬菜供应有保障，价格不会持续大幅上涨。

瓜果：供给充足 价格趋降

“今年夏天极端高温频次高，范围广，持续时间长，不仅导致多地水果生产出现不同程度的高温热害，也增加了水果流通过程中的损耗和成本。”中国农业科学院农业信息研究所研究员赵俊晔说。

猕猴桃生产受高温干旱的影响较大。陕西是全国猕猴桃种植规模最大的省份，6月至8月中旬，陕西关中、陕南猕猴桃主产区遭遇严重高温日灼灾害，部分果园出现叶片干枯、果实晒伤现象，预计减产明显。四川猕猴桃种植规模仅次于陕西，8月中下旬进入红心猕猴桃采收期，极端高温导致日灼严重的一些园区被迫提前采摘。

另外，湖南、湖北、四川等地正值葡萄上市高峰期，因持续高温干旱，葡萄灼伤严重，甚至出现挂树自干的情况，显著影响产量和果品品质。

虽然高温干旱影响了部分水果的生产，但目前全国水果市场供给充足，品类多样，价格仍处于季节性下跌通道。

8月份，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤6.83元，环比连续第3个月下跌，跌幅2.82%。其中，鸭梨、巨峰葡萄价格分别为6.33元/公斤、11.63元/公斤，环比分别跌7.32%和6.96%。

赵俊晔告诉记者，柑橘和苹果是我国产量最大的两类水果，也是今冬明春水果供应的重要品种。高温干旱天气对苹果的影响较小。8月份持续高温主要影响早熟苹果的上色，导致优果率有所下降；对晚熟品种的产量和品种目前没有显著影响。

相比之下，高温对柑橘生产的影响较大，连续高温会造成柑橘果实膨大，导致果个偏小、早熟；高温加上强日照，会导致果实出现日灼，影响商品率和优果率，连续高温后突然降雨还会导致柑橘裂果。四川眉山、浦江的耙耙柑、爱媛等柑橘主产区新果晒伤较为明显，果个明显小于往年，预计会有一定程度减产；重庆柑橘日灼果较去年增加10%至20%；江西柑橘主产区普遍出现中度至重度等级的高温热害危害，日灼、异常落果和叶片灼伤等灾情比往年偏重；另外，陕西城固、浙江海宁的柑橘产区因高温少雨导致的灾情也较为严重，日灼果发生率高，预计会显著减产。

不过，近几年我国柑橘园面积和总产量增幅较大，高温导致的减产预计不会导致供应短缺，对市场影响相对有限。预计后期，随着入秋天气转凉，苹果、梨、柑橘、猕猴桃、枣子、柿子、石榴等各类秋季水果的供给量逐渐加大，水果市场供给总体充足，价格将稳中有降。

水产：局地受损 总体可控

“高温干旱天气对水产养殖的影响较大。”农业农村部农村经济研究中心大宗淡水鱼产业技术体系产业经济研究室副研究员张静宜对记者说。

今夏持续高温干旱，给南方水产养殖造成一定损失。四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等旱情较重的省份，也是我国南方水产养殖主产区。池塘精养、工厂化养殖、大水面湖库养鱼、稻渔综合种养等均受到不同程度影响，受灾品种以大宗淡水鱼为主。据估算，受灾养殖户产量损失约占当月产量的20%至30%。

重庆一位养殖户告诉记者，夏季正处水产养殖生长期和增重期，受持续高温影响，往常水深2米左右的池塘水位下降了大约50厘米，有些缺乏水源补给的池塘甚至完全干涸。持续高温延缓生长速度，增加了水产发病率，在正常年份池塘养殖死亡率只有1%，今年8月份因高温热害死亡率估计达到2%。为了应对高温干旱，增氧、换水、用电、防疫等开支大增，高温下人工作业也更为困难，成本压力比往常大了很多。

“长江流域受旱省份的体系监测户，七八月份的亩均人工、水电、防疫、饲料成本较去年同期分别增加9.5%、54.4%、38.6%和47.6%。持续高温天气也增加了起捕和运输成本等，对鲜活水产品出塘和流通造成不利影响，养殖户出鱼积极性总体不高。在旱情严重区域一些养殖户被迫提前出塘，但因产品规格较小，销售情况也不理想。”张静宜说。

有关专家指出，虽然这轮养殖周期的供给面整体稳中趋紧，高温天气不利于鲜活产品运输，跨区域外销有所减少，但影响是阶段性、区域性的。经测算，重庆、湖北、湖南、江西等地因灾受损水产品产量均不足全年总产量的1%，且东北、华北、华南的养殖供应较为稳定，目前全国整体存塘率与往年同期基本持平。总之，水产品可能推迟上市时间，造成区域性阶段性供给不足，但灾情对全国影响总体可控，供给还是有保障的。

中国农业信息网数据显示，截至8月25日，监测的68家批发市场水产品日均交易量4679.72吨，较7月减少4.6%，较去年8月减少14.3%；水产品加权平均批发价格较7月涨0.1%，较去年8月跌15.9%。全国水产品市场供应较上月有所减少，价格基本平稳、稳中略涨。在区域性供应不足、养殖周期拉长和成本上涨支撑下，后期水产品市场价格存在一定上涨动力，特别是大规格成鱼、小龙虾、大闸蟹等货源较少的产品，价格可能出现明显上涨。综合来看，后期水产品价格将呈稳中有涨趋势。

(责编：罗知之、陈键)

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