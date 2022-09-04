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数字人民币大道提供各类场景融合应用

“太空邮局”一元即可买邮票盲盒

刘洋
2022年09月04日08:41 | 来源：北京青年报
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原标题：“太空邮局”一元即可买邮票盲盒

在去年的服贸会现场，数字人民币大道吸引了不少人的关注。北京青年报记者昨日在服贸会首钢园区看到，今年亮相的数字人民币大道则更多的是从展示理念到实际消费的变化。用数字人民币在“太空邮局”购买定制款太空邮票盲盒，在多家银行展柜前购买一杯咖啡……在现场，观众即可尝试数字人民币在科创金融、住房租赁、智慧政务、乡村振兴、绿色金融、普惠民生、文化旅游等各类场景的融合应用。

“您得先排队，前面还有13人。”在服贸会邮储银行的展台前，大屏幕正在显示体验YOU商街购物的排队人数。受疫情影响，人们线下购物受到一定限制，为此，邮储银行开发了VR沉浸式体验YOU商街。北青报记者发现，只需要戴上VR眼镜，就可以体验沉浸式购物。这个商街，不再受时空限制，用户既可以到平谷的桃园、密云的葡萄园挑选果品，也可以去圆明园挑选文创。戴上VR眼镜后，操作遥控器就可以在果园或者圆明园各个角落游逛，随心挑选商品。

邮储银行北京分行网络金融部副总经理白迪升介绍，目前YOU商街已经上线的平谷桃园、密云葡萄园，以及圆明园文创店三家商户，均用了实景拍摄模式，每40分钟更新一次数据，观众戴上VR眼镜后，可沉浸式逛果园。之后，用户通过小程序即可完成下单，目前绑定邮储银行数字人民币钱包支付，还能拿到100元的优惠。

此外，邮储银行的“太空邮局”还以太空为主题，推出了定制款邮票和明信片，“特”字开头的邮票盲盒和明信片非常受欢迎，从早到晚，一直有观众或参展商排队购买，使用数字人民币支付仅需一元钱。观众可在使用数字人民币购买太空主题系列邮票盲盒的同时，回顾中国航天梦的高光时刻。

值得一提的是，在数字人民币大道上，通过数字人民币当时就能享受购物优惠。观众申领不同银行的数字人民币钱包，可以应用在不同的购物场景上，比如去好利来餐车购买蛋糕，去超市发便利店购买饮料，去花店采购鲜花均能享受优惠。中国工商银行和亿通行联合推出的数字人民币优惠活动也格外吸引大家，目前开通工行账户可以购买地铁月卡、周卡等，最高可享受60元的优惠。

数字人民币不仅能应用在生活中，在工作中也能发挥重要作用。邮储银行开发了数币硬件钱包，实现一卡多用。在服贸会展示柜上，一座楼宇模型清晰地展示了数字硬件钱包的应用。用户使用数币钱包，不但可以刷卡写字楼门禁，按电梯，还可以在写字楼内的便利店、餐厅等场所进行支付。白迪升介绍，目前，这款数币硬件钱包已经在丽泽商务区晋商联合大厦进行了应用，员工反馈很好。

文/本报记者 刘洋

摄影/本报记者 崔峻

(责编：罗知之、陈键)
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