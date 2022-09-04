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手机充满一次电最高要花40元

共享充电宝怎么成了“价格刺客”？

温婧
2022年09月04日08:43 | 来源：北京青年报
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原标题：共享充电宝怎么成了“价格刺客”？

近日，共享充电宝涨价的话题冲上热搜。北京青年报记者看到，目前多数充电宝价格在每小时3-4元，最高的达一小时10元。消费者表示，租借前并不能看到价格，希望厂商可以增加价格透明度。

价格高充电慢

共享充电宝被吐槽

北青报记者了解到，北京市区内大部分充电宝的价格为3元/小时，三里屯商圈内大多数充电宝价格为4元/小时，有一处则达到6元/小时。有网友反映，某些地区的共享充电宝一小时需要10元。

北青报记者在三里屯一处立式充电宝柜机旁看到，5分钟内就有七八人在柜机前进行借出、归还充电宝的操作。

“几年前便宜的时候一小时一两元吧，最近几年好像都是三四元了。”不少消费者表示，“4元的充电宝价格高，租个十来次都能买一个充电宝了。”

不少用户还表示共享充电宝充电慢。北青报记者随机租借到3个不同平台的充电宝，美团的显示为5V=2.4A，也就是12W；怪兽充电的显示5.0V=2.0A，即10W；小电的显示5V=2.1A，也就是10.5W。而目前主流手机充电接口都在67W、120W。这表示如果快充半小时左右就可以充满的话，充电宝则需要至少4个小时才可以充满一个普通容量手机电池。这意味着，消费者需要花费12-40元左右才能充满一次电。

商户自己定价格

平台仍在“烧钱换市场”

北青报记者发现，现在共享充电宝行业主要有美团、怪兽充电、小电和街电四家。多位平台运营人员均透露，“充电宝租借价格由商户自定，平台并不多加干涉。”当被问及在繁华地带定价5元/30分钟或是9元/小时是否合理时，他们均表示仍属于合理范围。只有在定价过高无人租用的情况下，平台才会提供一些建议，帮助商户获取收益。

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示，昔日的共享充电宝风光无限，然而，盈利模式单一使得共享充电宝难以进一步发展，市场对于共享充电宝的热度也在不断下滑。

北青报记者了解到，怪兽充电2022年第一季度的财报显示，今年第一季度营业收入7.371亿元人民币，从运营数据来看怪兽充电的POI和累计注册用户数保持增长态势，本季度新增用户1200万，累计注册用户数达2.989亿，在线共享充电宝数为570万。但在这种情况下，其净亏损金额达到9641万元，而去年同期盈利1510万元。这是怪兽充电连续三个季度出现亏损，且亏损出现扩大趋势。

小电科技的上市计划也已经搁浅。其招股书中透露，小电科技2018年到2020年分别实现净利润-0.36亿元、1.37亿元及-1.04亿元，调整后净利分别为-0.45亿元、1.94亿元及-1.07亿元。其招股书显示，向点位合作伙伴及渠道合作伙伴支付的激励费分别为1.05亿元、7.15亿元、10.13亿元,占营收的比例分别为25%、44%、53%。从怪兽充电的财报中也可以发现类似情况。这意味着，平台公司对于渠道的依赖性非常强，目前仍处于“烧钱”换市场份额的阶段。

收入单一制约发展

收费标准不透明影响体验

“同一品牌的共享充电宝、不同场景下收费标准不一，没有公示具体的规则，导致共享充电宝大部分用户与产品乱收费现象有关。”有观点认为，“收费标准不一等问题，将影响用户体验，从而导致行业口碑下降、用户流失，而盈利模式单一是共享充电宝面临的主要问题，制约着行业进一步的发展。”

不过，分析师认为，由于受到企业竞争壁垒小、用户转换成本低等因素的限制，产品租赁仍然是目前共享充电宝行业最核心的商业模式。但同时，各品牌也在积极探索其他商业模式，如开发定制化产品、跨界合作等。

文/本报记者 温婧 实习生 庄黛荧

统筹/余美英

(责编：罗知之、陈键)
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