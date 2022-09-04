原标题：服贸会金融展｜服务民生 健康发展 交行积极探索数字人民币在民生领域的应用

在数字经济建设的浪潮下，交通银行加快推进数字金融，持续关注百姓数字生活体验，以“数据+场景+科技”为抓手，积极探索数字人民币在民生领域的应用。

2022年北京服贸会上，交通银行以“服务民生、健康发展”为主题搭建数字人民币展区，突出数字人民币与生活场景的自然融合，观众可现场体验更具便捷性、安全性、隐私性的新支付方式。

展区内设有由交行与北京洛必德科技有限公司共同打造的智能辅行机器人，可用于医院、养老院、机场等特定场景，通过数字人民币付费租用这款机器人即可进行辅助行走，让老年、残障等特殊人群感受暖心便捷服务，共享智慧数字生活。围绕大型园区餐饮场景中数字人民币的应用，交行与爱玛客服务产业有限公司将智慧园区内点餐屏搬到服贸会现场，观众可使用点餐屏幕选购想要的商品，用数字人民币进行支付，体验智慧“新食尚”。

服贸会交行数字人民币展区现场还呈现有形式多样的硬件钱包，如指纹钱包、LED钱包、可视钱包、纸质钱包，以及各种可穿戴式钱包，可满足各类群体便利化的消费需要，并切实保障资金安全。同时，为更好地宣传推广数字人民币，交行还设计了多种文创产品静待大家观览。

近年来，交行深入落实数字化经营理念，以创新作为发展动力，在与社会民生息息相关的场景中快速提高综合化服务能力。作为数字人民币指定运营机构之一，交行围绕民生高频消费场景，持续推动数字人民币受理场景落地，更好地满足百姓在衣食住行娱购游等方面的需求。通过组织丰富多彩的数字人民币试点推广活动，让越来越多的人体验数字生活。比如，联合物美多点、京东、美团开展了一系列数字人民币消费券/红包等惠民活动。在当地商业步行街、旅游文化街和网红打卡地等热门地区，积极打造数字人民币示范街区，借助示范街区的场景搭建，做好数字人民币的宣传和引导等配套工作，以点带面形成品牌效应，切实深化线下场景生态的拓展建设。例如，携手北京石景山游乐园等多家企事业单位开展数字人民币场景合作，联手打造了多个数字人民币示范园区。同时，不断拓展数字人民币应用场景，实现数字人民币特色医疗场景支付、在业界首次建立消费互联网行业的数字人民币收款清分模式，通过数字人民币还可开展工资发放、缴纳党费税费等。未来，交行将继续提升金融服务水平，推动数字人民币更好地满足大众多样化支付需求，在智慧城市建设中发挥更大作用。

(责编：李源、曹淼)

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