人民网记者 栗翘楚

“总书记来的那天，村里像过节一样，我还和总书记握了手，也是从那天起，我的人生轨迹发生了变化。”回忆起习近平总书记考察连樟村的情景，村民陆秀媚仍历历在目。从外出从事童装生意，到回家乡经营甜酒生意，如今，村民陆秀媚组织的广场舞团队已经成为当地又一张靓丽名片。

2018年10月23日，习近平总书记来到广东省英德市连江口镇连樟村，看望贫困群众，共商脱贫之计。总书记的一句“乡亲们一天不脱贫，我就一天放不下心来”，感动了在场所有人。

2018年10月22日至25日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在广东考察。这是10月23日下午，习近平在英德市连江口镇连樟村贫困户陆奕和家，同他们亲切地拉家常。新华社记者鞠鹏摄

山村旧貌换新颜

竹林夹道、水田交错、高铁呼啸而过……从连江口镇向西行8公里，整洁的乡间步道、各具特色的村舍、智能化的农业产业园映入眼帘，从脱贫攻坚到乡村振兴，连樟村正在发生着巨变。

连樟村鸟瞰图。人民网记者 王天乐摄

如今的“广东十大美丽乡村”，几年前却是一幅“脏乱差”的景象，“垃圾靠风刮，污水靠蒸发”一度成为村民戏谑当地环境的顺口溜。

连樟村党支部书记陆飞红回忆说，当年村里杂乱地搭建着牛棚、猪圈、鸡窝、茅厕，臭气熏天，下雨天到处污水横流，根本没法踏出家门。

改善连樟村人居环境，首先从“三清三拆三整治”做起。

“2017年以来，我们一共拆了180多间违建房屋。”陆飞红介绍，脏乱生活垃圾点得到整治，公厕也建起来了，农村“脏乱差”的现象发生了改变。

此外，连樟村还将生态、文化、休闲、景观、通行于一体，在山沟里建起了万里碧道、观光花海、连樟客厅、客家文化广场、乡村振兴学院等景观设施，村民可以在这里开展诗书画学习和创作活动，可以唱歌、跳舞、品茶。

万事开头难，美丽乡村建设起初并没有引起村民的响应。

为推进连樟村人居环境整治，陆飞红和碧桂园、国强公益基金会的帮扶团队三天两头在村委开会，为村民讲政策；组织村民到省内示范村参观学习；并积极发动共产党员的积极带头作用。

“想不到会有这样的生活环境。”许多村民在接受记者采访时都发出这样的感叹。

作为全国首个覆盖5G的行政村，连樟村也赶上了新基建的快车。高效的通信网络，不仅让村民与外界实现低延迟交流，也在智慧农业、农村电商、绿色农产品等领域发挥巨大的作用，助力乡村振兴。

产业振兴促发展

村民陆奕和在当地名气不小。那天，习近平总书记走进了他的家。2019年新年贺词里，总书记专门讲到“我和贫困户陆奕和交谈脱贫之计”。

“总书记在新年贺词里提到我，他这么关心我们，不努力都对不起自己。”陆奕和说。

如今，陆奕和在乡村振兴学院担任保安一职，工作之余，还在打理自己30亩的麻竹笋。

麻竹笋销售21000元、乡村振兴学院务工42000元、分红15066元……2021年，陆奕和实现家庭收入151992元，与2016年相比，增长了4.5倍。

2021年陆奕和家庭收入情况。制图：实习生朱丽颖

分红收入、作物收入、务工收入……如今，连樟村村民的增收渠道多了起来。

三伏已过半，在连樟村的西北侧，由数十个大棚组成的碧桂园现代农业科技示范园迎来了“碧月”西瓜采摘的时节。产业园内，村民陆国建检查完智能水肥一体化系统后，搭乘自动升降机，开始采摘果实。

据了解，连樟村传统农作物主要包括水稻、花生、红薯等。产业园建成后，国强基金会旗下的社会企业碧乡公司为了打造差异化优势，提高农产品经济效益，最终决定栽培西瓜、草莓、哈密瓜等经济作物。

如今，陆国建和爱人一起在产业园内工作，家庭年收入从过去的1万元提升至如今的近8万元。

如何延长时令农产品的保质期、提升产品价格，深加工成为产业链上必不可少的一环。由于气候独特、原材料丰富、高质量招商引资政策，除日常果干果脯之外，麻竹笋深加工、代饮茶开发也成为当地的特色产业。

产业振兴富了村民，也壮大了村集体经济。据连樟村村委统计，2016年，村集体收入为2000元，2021年为1649800元，增长近825倍。

新农人逐梦田园

对于老村长陆奕标来说，2018年至今最大的变化就是亲戚多了。他开玩笑地说：“总书记到我们村后，许多常年未有联系的亲戚主动串门走动，还有许多我都未听说过的旁支宗亲也来学习我们的致富经验。”

2017年，连樟村党总支摘掉“软弱散”的帽子；2019年，全村实现脱贫摘帽；2021年，村民人均可支配收入达到20401元。

在现代农业科技示范园里，29岁的罗彩红正在操控智能水肥一体化系统。“如今家乡建设得这么好，既有稳定工作，还能照顾老人、小孩，比在外打工‘香’多了。”谈起自己家乡的发展，罗彩红脸上布满了喜悦。

村民陆国建正在现代农业科技示范园里采摘西瓜。人民网记者 栗翘楚摄

除了传统农业，连樟村还兴建了玩具厂、商业街、民宿等一批设施，方便游客的同时解决了一批村民的就业问题。

随着连樟村一天天地向上发展，如今，陆秀媚有了让儿子回乡创业的念头。她说：“我儿子退伍之后在外打工，我想让他回来在村里当一名教官，平时既能教本地孩子强身健体，也能让外地游客感受连樟村的军旅文化。”

如何让更多的有志青年参与到家乡的建设中来，连樟村首先从流动党员上下功夫。陆文泽说：“在我返乡之前，连樟村党总支为让流动党员更好了解新政策，以线上的方式召开组织生活会，优先响应以党员为核心的外出务工人员回来建设家乡。”

2019年，随着接收到越来越多关于家乡变化的消息，陆文泽踏上了返乡之路，并成为村两委班子成员。陆文泽表示，连樟村围绕“三包三联”工作机制，将其纳入村干部绩效考核，党员干部走村居、办实事、解难题，打通联系服务群众“最后一公里”，不断提升群众满意度。

从脱贫攻坚到乡村振兴，看着村子一天天发生变化，陆飞红却感觉压力更大了。他说：“在脱贫攻坚阶段，我们解决的只是部分群众的问题，而乡村振兴则是一个更大的战场，它不仅关乎每一个人的福祉，更是实现共同富裕的必经之路。”

连樟村不是一个村，而是千千万万个村。陆飞红告诉记者：“这是省委领导给连樟村树立的目标，下一步，我们将总结党建方面可复制可推广的经验，同时，打造属于连樟村的品牌，让产业与村民牢牢地结合在一起，持续带动村民奔向致富路。”

(责编：罗知之、高雷)

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