人民网北京9月4日电 （记者许维娜、翁奇羽）骑上自行车，将动能转化为屏幕里虚拟现实世界的探索力，探访北大红楼；坐进“蛟龙号”载人深海模拟体验器，戴上头盔一键切换至深海；迈开脚步，走进沉浸式艺术主题展，穿越在如梦境折叠般的艺术世界……“元宇宙”无疑是今年服贸会的最关注的热点之一，在2022年服贸会首钢园区，近一万平方米的元宇宙体验展馆让观展者近距离感受元宇宙所代表的虚拟与现实相互融合的科技魅力和潮流趋势。

作为虚拟世界和现实世界融合的载体，元宇宙蕴含着场景变革的巨大机遇。元宇宙相关技术与产业正加速发展演进，新技术、新应用、新业态层出不穷。

走进元宇宙主题馆，可以看到，展馆主要聚焦了创新发布、数字艺术、游戏休闲、科普教育等要素，打造“智慧起源”“文明折叠”“盗梦空间”“自然镜像”等主题场景，将元宇宙“底层技术-共性能力-应用系统-场景建设”的四层技术体系首次进行完整呈现。

据介绍，元宇宙体验馆分为永久性场馆和临时展陈两部分。服贸会结束后，将在10号馆继续建设元宇宙前沿科技展示中心，不断推动元宇宙关键技术创新和商业模式创新。