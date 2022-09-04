9月3日，首届“光华杯”千兆光网应用创新大赛颁奖仪式在上海举行。中国联通报送的《基于千兆光网的算网融合创新助力中国消费电子产销服全面智慧化全球化》《构建“1+N+X”黄河流域高质量发展专网-双千兆光云融合赋能智慧水务》《雄安（容东）智能城市光网基础设施项目》《上海联通低时延金融智网——智慧光网在金融行业的应用》《以五星宽带FTTR推动“双千兆”发展，满足家庭全屋高速上网需求》5个项目斩获全国一等奖。

中国联通副总经理何飚出席颁奖仪式并致辞。何飚表示，千兆光网应用发展是落实国家数字经济发展战略和《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》的重要抓手。中国联通以新定位新战略坚定履行新使命，为数字经济蓬勃发展、信息通信产业繁荣、千行百业数字化转型、千家万户数字消费升级贡献力量。

首届“光华杯”千兆光网应用创新大赛现场（受访者供图）

一是构筑千兆光网应用创新数字底座，加快5G精品网、千兆宽带精品网、政企精品网和算力精品网“四张精品网”建设，为千兆光网应用创新提供广度、厚度、深度行业一流的智能化综合性数字信息基础设施。二是打造千兆光网应用创新数字引擎，深耕“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主责主业，在产业数字化深化升级、数字政府建设全面提速、智慧生活全场景升级等各方面提供联通方案。三是抢占千兆光网应用创新数字高地，以九大行业军团深耕重点垂直行业，以“联通智家”平台打造全新智慧家庭业务体系，以联合研发创新共建“终端泛智联盟”生态。

中国联通宣布，将全面开启“联通千兆宽带城市点亮活动”。活动将打造更多的千兆社区、全屋光宽带小区，并全面深入社区贴近用户，开展家庭网络检测等活动，助力用户全面了解千兆宽带和联通智家业务。同时，还将在超过1200个的营业厅开设业务体验馆，预计开展1.7万余场“智家小课堂”活动，全面向用户普及网络知识和智慧家庭应用。

何飚表示，中国联通将持续推进千兆城市及千兆社区建设，打造智慧家庭的全新体验，助力广大用户畅享智慧生活。

(责编：曹淼、李源)

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