浩瀚星空，征途不断

心怀山河，眼有星辰

祖国荣耀

不断写满太空

截至目前

已有3批共计9名航天员

进入中国空间站

CCTV-7《国防故事》推出系列报道

《中国空间站里的航天员》

今天

我们走进神舟十四号航天员们

正在进行中的太空故事……

再次飞天

誓把祖国荣耀写满太空

陈冬

是此次神舟十四号

飞行乘组的指令长01

但这次并不是

他的第一次飞天之旅

圆满完成神舟十一号任务后

他说自己还有两个目标

“一个小目标

是能够再上一次太空

把祖国荣耀写满太空

还有个大目标

是和所有航天人一起努力

把我们国家建设成为航天强国”

这一次

陈冬带领神舟十四号乘组

实现了自己的第一个目标

他说

他时刻记得来到航天大队的初心

就是要为祖国去出征太空

为载人航天事业去奉献一生

有凤来仪

10年训练稳扎稳打

神舟十四号载人飞行任务的

航天员刘洋

是我国首位进入太空的女性航天员

此次作为中国空间站建造阶段

第一批航天员登上太空

距离她上一次太空之旅

神舟九号任务

刚好过去了10年

“我非常喜欢神九的任务标

因为在这个任务标上

第一次有了‘凤’的标志”

在结束神九任务准备返回轨道舱时

刘洋在舱门口停了下来

返身向天宫一号敬了一个军礼

她相信自己还会再回来的

没想到这一等

就是整整10年

2019年

刘洋确定成为

神舟十四号乘组

开始为中国空间站建造任务

开展各项准备工作

空间站中很多任务

要求航天员具备足够的上肢力量

而女性在力量方面存在一定短板

为尽快适应任务

刘洋和体育老师共同制订

科学的训练计划

锻炼自己的上肢力量

经过2年多的刻苦训练

刘洋具备了执行任务的能力

搭乘神舟十四号再次一飞冲天

12年飞天逐梦

功夫终不负有心人

神舟十四号飞行乘组中

有一个新面孔

他就是航天员蔡旭哲

2010年5月

蔡旭哲经过层层选拔

进入我国第二批航天员队伍

报名的时候

担任带飞教员的蔡旭哲

正在执行外出任务

险些与选拔失之交臂

尽管拥有多年的歼击机飞行经验

一些挑战身体极限的训练

还是超出蔡旭哲的想象

沙漠生存训练就是其中之一

最高温度达到了四十多度

两天48小时，经历了四季

蔡旭哲回想起来说确实很苦很累

但也很快乐

12年来

他目送多批战友

出征太空、载誉凯旋

但他从未放弃

“只要自己没有飞天

就说明自己某方面还有差距

就要查找自己的不足

不断地去补自己的短板

直到自己具备了

真正执行任务的能力的那一天”

龙马精神

再次出征

2022年6月5日

随着酒泉卫星发射中心点火发射

火箭腾空而起

中国空间站迎来了第三批航天员乘组

他们凭着不一样的“龙马精神”

入住太空家园

在轨建设中国空间站

今年年底

中国空间站将在他们的见证下

建成完全体

飞天逐梦，永不停歇！

监制丨刘一鸣

主编丨孙毛宁 马文丽 侯婷婷

导演丨翟朝栋 王以晴

视频编辑丨王以晴 闫龙

编辑丨王吴恺馨

(责编：宋心蕊、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经