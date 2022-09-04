中国空间站，把祖国荣耀写满太空！
浩瀚星空，征途不断
心怀山河，眼有星辰
祖国荣耀
不断写满太空
截至目前
已有3批共计9名航天员
进入中国空间站
CCTV-7《国防故事》推出系列报道
《中国空间站里的航天员》
今天
我们走进神舟十四号航天员们
正在进行中的太空故事……
再次飞天
誓把祖国荣耀写满太空
陈冬
是此次神舟十四号
飞行乘组的指令长01
但这次并不是
他的第一次飞天之旅
圆满完成神舟十一号任务后
他说自己还有两个目标
“一个小目标
是能够再上一次太空
把祖国荣耀写满太空
还有个大目标
是和所有航天人一起努力
把我们国家建设成为航天强国”
这一次
陈冬带领神舟十四号乘组
实现了自己的第一个目标
他说
他时刻记得来到航天大队的初心
就是要为祖国去出征太空
为载人航天事业去奉献一生
有凤来仪
10年训练稳扎稳打
神舟十四号载人飞行任务的
航天员刘洋
是我国首位进入太空的女性航天员
此次作为中国空间站建造阶段
第一批航天员登上太空
距离她上一次太空之旅
神舟九号任务
刚好过去了10年
“我非常喜欢神九的任务标
因为在这个任务标上
第一次有了‘凤’的标志”
在结束神九任务准备返回轨道舱时
刘洋在舱门口停了下来
返身向天宫一号敬了一个军礼
她相信自己还会再回来的
没想到这一等
就是整整10年
2019年
刘洋确定成为
神舟十四号乘组
开始为中国空间站建造任务
开展各项准备工作
空间站中很多任务
要求航天员具备足够的上肢力量
而女性在力量方面存在一定短板
为尽快适应任务
刘洋和体育老师共同制订
科学的训练计划
锻炼自己的上肢力量
经过2年多的刻苦训练
刘洋具备了执行任务的能力
搭乘神舟十四号再次一飞冲天
12年飞天逐梦
功夫终不负有心人
神舟十四号飞行乘组中
有一个新面孔
他就是航天员蔡旭哲
2010年5月
蔡旭哲经过层层选拔
进入我国第二批航天员队伍
报名的时候
担任带飞教员的蔡旭哲
正在执行外出任务
险些与选拔失之交臂
尽管拥有多年的歼击机飞行经验
一些挑战身体极限的训练
还是超出蔡旭哲的想象
沙漠生存训练就是其中之一
最高温度达到了四十多度
两天48小时，经历了四季
蔡旭哲回想起来说确实很苦很累
但也很快乐
12年来
他目送多批战友
出征太空、载誉凯旋
但他从未放弃
“只要自己没有飞天
就说明自己某方面还有差距
就要查找自己的不足
不断地去补自己的短板
直到自己具备了
真正执行任务的能力的那一天”
龙马精神
再次出征
2022年6月5日
随着酒泉卫星发射中心点火发射
火箭腾空而起
中国空间站迎来了第三批航天员乘组
他们凭着不一样的“龙马精神”
入住太空家园
在轨建设中国空间站
今年年底
中国空间站将在他们的见证下
建成完全体
飞天逐梦，永不停歇！
监制丨刘一鸣
主编丨孙毛宁 马文丽 侯婷婷
导演丨翟朝栋 王以晴
视频编辑丨王以晴 闫龙
编辑丨王吴恺馨
分享让更多人看到
推荐阅读
相关新闻
- 评论
- 关注