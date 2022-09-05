人民网记者 车柯蒙

在河北省很多地方，每年腊月，家家户户都会准备黍子面和豆沙蒸糕。在张家口市张北县小二台镇德胜村，村民徐海成的妻子裴秀平每年过年都要蒸糕，用她的话来说：“这有说法呢，蒸糕，意味着一年比一年高！”

如今的德胜村，“一年比一年高”正从老百姓的美好愿景变成现实。

2017年1月24日，习近平总书记来到德胜村，看望慰问困难群众，与基层干部群众一起算扶贫账、谋脱贫计。当时，全村413户中有212户是建档立卡贫困户，徐海成就是其中一户。在徐海成家的客厅里，习近平总书记与村民们一边算着收支账，一边为大家指明了脱贫攻坚的新路径。习近平总书记强调，要把扶贫开发、现代农业发展、美丽乡村建设结合起来，实现农民富、农业强、农村美。

2017年冬天的德胜村（上）和2021年夏天的德胜村（下）。德胜村供图

近日，人民网“我和我的新时代”乡村振兴采访调研走进德胜村。在这里，村民们已经搬进了二层小楼，临村建有光伏电站、新式温室大棚和生态猪养殖场区。德胜村念好“得胜经”，2021年，全村人均可支配收入达1.93万元，农民富、农业强、农村美的美好图景正在这里实现。

精准扶贫开发 因地制宜探索产业发展新路径

如今的德胜村，新民居整齐排列，柏油路干净宽敞。人民网焦磊 摄

2017年，德胜村将两个自然村拆除，统一规划建设140套新民居。两年后，村民孙桂英利用自家的二层小别墅新民居开办了全村第一家民宿——“老王微民宿”。在土坯房里生活了大半辈子的孙桂英表示，民宿比旅馆更时髦，更能承载一个地方的风土人情。

如今，孙桂英把两套小别墅都租给了民宿公司，由公司统一经营，自己则和丈夫在村里从事生态猪养殖。

“一年下来，光是民宿租金就能拿3万块，我们两口子还能拿到七八万工资，家里固定收入有10多万。”在自家民宿楼下，年近60岁的孙桂英对人民网记者细细盘算。在孙桂英的带动下，越来越多的村民将自家的房屋改建成民宿，民宿也成为村民收入的新增长点。

走进德胜村，村里96栋粉墙黛瓦的二层小楼在蓝天白云映衬下，美得像一幅油画，尽管受到疫情影响，还是有不少游客来到这里旅行。

过去，德胜村村民的收入主要靠传统种养业。习近平总书记在考察时指出：“要因地制宜探索精准脱贫的有效路子，多给贫困群众培育可持续发展的产业，多给贫困群众培育可持续脱贫的机制，多给贫困群众培育可持续致富的动力。”

习近平总书记的嘱托给德胜村指明了脱贫方向。5五年来，德胜村先后建成300亩马铃薯微型薯育种园区和加工园区，建设育种大棚280个，马铃薯种薯成了名副其实的“金蛋蛋”；先后建起两座共500千瓦的村级光伏电站，年收益达60多万元，全部用于增加集体收入，光伏产业也被村民们亲切地称为“铁杆庄稼”；此外，还流转村里2600多亩荒山荒坡、草地等闲散土地，引进企业投资建设1座5万千瓦的农光互补电站，光伏板上发电、板下种植中药材和苜蓿……

地里种下“金蛋蛋”，地上竖起“铁杆庄稼”，如今的德胜村形成了以马铃薯种薯种植、光伏、民宿旅游为主导，生态种养殖、艾草种植等特色产业齐头并进的发展模式，产业带动效果明显，村民收入逐年增长。

“‘组织搭台、企业唱戏’的模式在德胜村初见成效。”张北县小二台镇党委书记武占文对人民网记者表示，在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的新发展阶段，一系列提升老百姓获得感的精准帮扶政策正在德胜村落地，切实帮助人民群众提升收入、提高幸福感。

建设美丽乡村 要“领头雁”更要“新血液”

2022年2月3日，德胜村65岁的老支书叶润兵在村口举起了冬奥火炬。德胜村是北京冬奥会张家口赛区火炬传递的第二站，德胜村党支部书记叶润兵是第一棒火炬手。

“激动，除了激动，就是自豪！”回忆起火炬从村口出发到达德胜古戏楼、途经村里崭新的文化广场，再经过村南的德胜光伏基地时，叶润兵难掩激动的心情。

“德胜村发展的这些年，有太多不容易，但现在看到老百姓对生活越来越满意，感到十分欣慰。”这些年来，叶润兵带领当地干部群众加强与企业合作，争取项目资金支持，建设微型薯繁育基地。在安徽金寨县考察时，他见到了那里的光伏设施，开始研究光伏产业。2017年，在上级政府支持下，村里建设了扶贫电站，获得的发电收益用于支付村民工资、合作医疗和农业保险。

乡村振兴，关键在人。而吸引青年人，尤其是青年人才返乡创业，更是关键中的关键。

徐亚茹在德胜村光伏板下看试种的中药材生长状况。受访对象供图

2017年，正在邢台读中医专业的徐亚茹没有想到，自己每天研究的这些中草药材，有一天会被种在家乡德胜村的光伏板下。2019年毕业后，徐亚茹在石家庄市一家医院实习。2020年4月，她返回家乡德胜村。2021年，她当选德胜村新一届党支部委员，加入了村“两委”班子。

这名95后跃出“农”门又回到农村，在她看来是要把先进的技术带回农村，帮助家乡的村民共同致富。

如今，“一年更比一年高”的德胜村吸引着越来越多的年轻人，尤其是大学生回到家乡。2021年，德胜村“两委”班子完成换届，鼓励返乡大学生参与乡村建设，为德胜村“两委”班子注入新鲜血液。换届后，村“两委”班子成员平均年龄比换届前下降了6岁。

“现在，愿意回到农村的年轻人还是太少，有技术、懂管理的人才更是稀缺。”武占文在接受人民网记者采访时表示，希望通过更多的激励政策，给想回到农村发展的年轻人更多信心。

描绘德胜新愿景 打造宜居、宜游、宜业新农村

这几年，50岁出头的陆金旺在家门口挣上了“阳光”的钱。

2017年，德胜村东头建起了光伏电站，上面是光伏板，下面种植中药材，光伏板装好运行后，陆金旺就在光伏电站打工，每天清洗光伏板，在药材地里拔草、浇水。除了打工的工资，因为旱地流转给光伏电站，陆金旺每年还可以领取光伏扶贫资金。

记者了解到，陆金旺的妻子多年前患病离世，他带着两个孩子，无法外出打工，只能靠种地维持生计，曾是村里的建档立卡贫困户。“因为这些光伏板，让大家在家门口就能打工挣钱。”陆金旺告诉记者，现在的目标是给自己换辆小轿车。

2018年年底，德胜村全村累计脱贫211户、443人，贫困发生率降至0.17%，实现整村脱贫出列。2020年，全村剩余未脱贫人口全部脱贫。2021年，德胜村村民人均可支配收入达到1.93万元，村集体收入达到206万元。

2020年9月，河北农业大学张北乡村振兴研究院在德胜村“落户”，未来将为河北坝上地区实现乡村振兴探索总结“张北模式”和“张北经验”。

2020年11月，德胜村入选中央文明委“第六届全国文明村镇”名单。德胜村通过建设民宿，实现了村民们物质和精神生活双“丰收”。

2022年，第三届中国国际太阳能十项全能竞赛选在德胜村举办。来自全球29所高校的参赛者建设了15座体现低碳环保理念的太阳能建筑，助力德胜村吸引更多游客。

“全村脱贫只是第一步，乡村振兴的路上，我们会牢记习近平总书记的嘱托，带领大伙奔小康，让村民的日子越过越好！”叶润兵说。

(责编：杨曦、吕骞)

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