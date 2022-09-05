原标题：ETC助手二代ETC亮相2022中国国际服务贸易交易会

2022中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）于8月31日至9月5日开幕。此次服贸会继续秉持“全球服务互惠共享”的永久口号，以“服务合作促发展绿色创新迎未来”为主题，广泛邀请了世界多国和多个国际组织及各地区的1万余家企业通过线上线下设展交流。

据悉，本届服贸会聚焦服务贸易开放合作、绿色发展、数字化进程等前沿领域，设置了全球服务贸易峰会、展览展示、论坛会议、推介洽谈、成果发布以及相关配套活动六类活动，重点展示全球服务贸易领域领军企业和机构的新技术、新应用、新场景。安徽省近年来积极率领属地企业应邀参展，并参与全球展览北京论坛、现代服务业对外开放投资合作交流会等活动。

展位现场，工作人员通过实物展示、视频展示、小程序体验等方式介绍了ETC助手二代ETC的外形、功能及使用场景，吸引了众多顾客前来展位参观和咨询。

ETC助手二代ETC在一代的基础上进行了升级，芯片和主芯片之间通过UART或者SPI等内部接口进行通信，通信速度快，不受外界因素影响，通信稳定性更高。且采用了无卡设计，车主无需再办理通行卡和银行卡即可使用。驿通科技展区工作人员表示：“和一代相比，ETC助手二代ETC不仅颜值更高、更小巧，而且使用方便，车主2分钟就可以线上激活，只需要绑定微信就可以支付，通过微信支付还可以随时切换微信零钱或银行卡付款，不再限定固定扣款账户，方便快捷。”

据统计，2021年新增ETC用户约3170万个，ETC累计用户数达2.57亿。从用户覆盖率来看，ETC覆盖率呈上升趋势，由2015年的约15%提升至2020年的约80%。随着全国汽车保有量不断扩大，上升空间及市场需求有待进一步刺激，在汽车市场体量不断变大的背景下，预计到2027年ETC用户覆盖率为95%，全国ETC用户数将达到2.87亿。目前我国ETC主要用于高速公路缴费，后服务市场尚未打开，后续有望从单一场景出发，撬动庞大应用空间，实现盈利模式创新。例如对汽车在城市交通中涉及到的停车、加油、维修保养、新零售、保险等多种场景均未完全覆盖。

展区负责人表示，ETC+是智慧城市发展的需要，也是绿色低碳发展的必然趋势，希望借助服贸会这个全球唯一一个国家级、国际性、综合型的服务贸易平台，进一步加强与同行业的沟通交流，找差距、补短板、促提升，构建智慧交通生态圈，助力ETC智慧城市建设，助推绿色低碳发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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