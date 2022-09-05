刘 垠

原标题：科学普及与科技创新协同发力为世界科技强国建设提供强劲支撑

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》（以下简称《意见》），对新时代加强科普工作作出系统部署，提出具体要求。

在当前背景下，文件出台的意义何在？怎样理解科普工作步入“新时代”，我们又面临哪些新任务？针对科学普及发展中的难题，文件亮出了什么破解举措？9月4日，科技日报记者就此专访了科技部党组书记、部长王志刚。

记者：《意见》出台的背景是什么，有何重要意义？

王志刚：党中央、国务院历来重视科普工作。党的十八大以来，习近平总书记多次对科普工作作出重要指示批示，在2016年“科技三会”上强调“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”；在2020年科学家座谈会上强调“对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起”；在2021年两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上强调，“形成崇尚科学的风尚，让更多的青少年心怀科学梦想、树立创新志向”。

《意见》的出台是贯彻落实习近平总书记关于科普工作重要指示的切实举措，是指导当前和今后一段时期科学技术普及工作的纲领性文件，从制度上统筹推进科学技术普及和科技创新工作。此次《意见》印发，党中央、国务院对新时代科普工作提出新的明确要求，是推动新时代科普创新发展的重大契机。

多年来，我国科普事业取得长足发展。进入新时代，建设世界科技强国，实现高水平科技自立自强都对科普工作提出更高要求，也是时代赋予科技创新的历史使命。《意见》着力解决科普高质量发展面临的难题和体制机制障碍，为科普事业发展提供有力支持，充分发挥科普在国家战略任务和使命中的重要作用，发挥科普在培育科学精神、培养科技创新人才、营造社会创新氛围等方面的重要作用，对深入推进科普事业发展和有效服务高水平科技自立自强具有重要意义。

记者：怎么理解文件中提及的科普工作进入“新时代”？

王志刚：从国际上看，当今世界正经历百年未有之大变局，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心。同时，国际环境日趋复杂，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整。新冠肺炎疫情的全球大流行，使这个大变局加速演化。应对气候变化、能源资源、公共卫生等全球性问题，亟须形成国际科技治理的共识。这就需要科学普及更好地发挥桥梁和纽带作用，深化科技人文交流，推动文明互鉴，学习借鉴更多的国际先进经验，并向世界分享更多的中国科技成果，在应对全球性挑战中贡献更多“中国智慧”，更好地服务于构建人类命运共同体。

从国内看，我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。但是，我国发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务依然艰巨，创新能力不适应高质量发展要求。要落实好党中央重大决策部署，加快构建新发展格局、推动高质量发展，需要充分发挥科学普及在策源创新发展中的基石作用，构建科普“软实力”战略支撑，更好服务经济社会发展。

从科技发展态势看，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科学的社会功能、科学与人文的关系发生了很大变化，需要科学普及大力推动科技与人、科技与经济、科技与社会、科技与文化的相互融合，营造科学理性文明和谐的社会氛围，服务国家治理现代化，促进人的全面发展和社会文明进步。

记者：为促进全社会共同推动科普事业发展，《意见》对构建“大科普”格局作出哪些部署安排？

王志刚：科普是全社会的共同事业，科普工作覆盖了经济建设、科学技术、教育文化、人民生活的方方面面，与有关部门、企业、学校及科研机构、广大科技工作者乃至每个公民都有密切关系，需要社会各方共同参与、共同完成。为构建政府引导、社会参与、信息化支撑、市场化运行的大科普工作格局，《意见》主要从三个方面发力。

一是持续完善科普法律法规体系，强化科普工作统筹协调。《意见》强调完善科普法律法规体系，积极推动修订《中华人民共和国科学技术普及法》，健全相关配套政策，加强政策衔接。同时，强化科普工作统筹协同，切实发挥科普联席会议机制作用，推动形成分工明确、资源共享、优势互补的协同推进机制，构建央地与部门上下联动、全国“一盘棋”的科普工作体系。

二是不断强化关键部门的主体责任。《意见》对科普工作的6类关键部门作出明确要求：强调各级党委和政府要履行科普工作领导责任，把科普工作纳入国民经济和社会发展规划、列入重要议事日程，与科技创新协同部署推进；要求各行业主管部门履行科普行政管理责任，各级科学技术行政部门要强化统筹协调，加强科普规划和督促检查；各级科学技术协会要发挥科普工作主要社会力量作用，强化科普工作职能，提供科普决策咨询服务；各类学校和科研机构要强化科普工作责任意识，发挥自身优势，加大科普资源供给；企业要履行科普责任，促进科普工作与科技研发、产品推广、创新创业、技能培训等有机结合；各类媒体要发挥传播渠道重要作用，主流媒体要发挥示范引领作用，加大科技宣传，增加科普内容。新兴媒体要强化责任意识，加强对科普作品的科学性审核。

三是调动广大科技工作者和公民的积极性。《意见》要求科技工作者要发挥自身优势和专长，积极参与和支持科普事业，自觉承担科普责任。运用公众易于理解、接受和参与的方式开展科普；大力弘扬科学家精神，恪守科学道德准则，为提高全民科学素质作出表率。《意见》还号召公民要积极参与科普活动，把提升科学素质、掌握和运用科技知识作为终身学习重要内容，自觉抵制伪科学、反科学等不良现象。

记者：《意见》强调要促进科普与科技创新的协同发展，如何推动形成新时代科学普及与科技创新“两翼齐飞”的良好局面？

王志刚：党的十九届五中全会面向现代化建设全局，把科技创新摆到了前所未有的高度，强调坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。科普是国家创新体系的重要组成部分，推动科普高质量发展是全面实施创新驱动战略的必然要求。《意见》坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，深化“两翼理论”的认识，促进科学普及与科技创新协同发展，推动形成新时代科学普及与科技创新两翼齐飞、协同发展的良好局面。

一是在科普发展导向上强化战略使命。强调新时代科普工作要聚焦“四个面向”和高水平科技自立自强，全面推动科普供给侧改革，提高全民科学素质，厚植创新沃土，以科普高质量发展更好地服务和融入新发展格局。

二是发挥科技创新对科普工作的引领作用。强调聚焦高水平科技自立自强，大力推进科技资源科普化，加大具备条件的科技基础设施和科技创新基地向公众开放力度；在国家科技计划的组织实施中加强与科普工作衔接和系统部署；积极利用科普方式，宣传国家科技发展重点方向和科技创新政策，引导社会形成理解和支持科技创新的正确导向，为科学研究和技术应用营造良好氛围。

三是发挥科普对于科技成果转化的促进作用。聚焦战略导向基础研究和前沿技术等科技创新重点领域开展针对性科普。运用科普引导社会正确认识和使用科技成果，让科技成果惠及广大公众。鼓励在科普中率先应用新技术，营造新技术应用良好环境。推动科技成果转移转化示范区、高新技术产业开发区等，搭建科技成果科普宣介平台，推动科技成果转化。

记者：针对科普满足人民群众对美好生活的向往需求，《意见》作出哪些安排？

王志刚：《意见》坚持以人民为中心，把满足人民对美好生活的向往作为科普的出发点和落脚点，把惠民、利民、富民、改善民生作为科学普及的重要方向，通过全面提升科普工作切实满足人民群众日益增长的对美好生活的向往。推动公众理解科学，调动社会力量参加科普，引导社会形成理解和支持科技创新的正确导向，使蕴藏在亿万人民中间的创新智慧充分释放，不断提升公众的幸福感和获得感。

《意见》明确加强科普领域舆论引导，坚持正确政治立场，强化科普舆论阵地建设和监管；增强科普领域风险防控意识和国家安全观念，建立科技创新领域舆论引导机制，掌握科技解释权；坚决破除封建迷信思想，反对伪科学、反科学，打击假借科普名义的抹黑诋毁等活动。

《意见》倡导弘扬科学家精神，继承和发扬老一代科学家优秀品质，加大优秀科技工作者和创新团队宣传力度，深入挖掘精神内涵，引导广大科技工作者自觉践行科学家精神，引领更多青少年投身科技事业。

《意见》还要求加强民族地区、边疆地区和欠发达地区科普工作，组织实施科技下乡入村进户等科普活动；并提出促进科普对外交流合作，健全国际科普交流机制等。

(责编：赵竹青、陈键)

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