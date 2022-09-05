原标题：工信部：将加强数据安全系统布局谋划

工信部网络安全管理局一级巡视员周少清近日表示，工信部将加强数据安全工作的系统布局谋划，抓好数据安全监管体系建设，制定出台工信领域数据安全管理制度，健全完善数据分类分级、重要数据保护、风险评估、应急管理等重点管理机制，发展好数据安全产业，为国家数据安全保障提供有力支撑。

周少清是在工信部举行的“打通经济社会信息大动脉”主题新闻发布会上作出上述表述的。

他说，十年来，我国加大力度推进网络安全和数据安全体系建设，电信网络和数据安全保障能力显著提升，新型网络基础设施安全体系初步形成。

加强个人信息保护，切实维护用户权益。会上发布的数据显示，我国加快构建全国一体化反诈技防体系，2021年以来累计处置涉案域名网址214万个，拦截涉诈电话25.4亿次、涉诈短信30.5亿条，建成启用12381涉诈预警劝阻短信系统。

周少清介绍，在电信和互联网领域，工信部组织开展基础电信企业数据分类分级贯标达标。在工业领域，组织15个省份300余家工业企业开展数据安全管理试点。下一步，工信部将在数据安全领域，重点抓好数据安全监管体系建设，发展好数据安全产业，强化关键核心技术攻关和应用示范，为国家数据安全保障提供有力支撑。（记者张辛欣）

(责编：赵竹青、陈键)

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