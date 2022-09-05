原标题：新华全媒+｜2022年网络安全博览会在合肥举办

新华社合肥9月4日电（记者陈诺、胡锐）可应用于企事业单位的新型安全网关、泄密溯源技术，可守护每个人网络安全的视频深伪检测、诈骗电话防范等系统，关乎广大车主的车联网安全应用……9月4日，2022年国家网络安全宣传周网络安全博览会在安徽省合肥市举办，诸多网络安全新技术、新应用亮相现场。

本次博览会由中央网信办、安徽省人民政府指导，合肥市人民政府主办，国家工业信息安全发展研究中心、中共合肥市委网信办承办，以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，系统展现我国在网络安全关键核心技术自主创新等方面取得的成绩，展望网络安全未来发展趋势。

在合肥滨湖国际会展中心综合馆，约2万平方米的空间被分为“网络安全应用实践”“网络安全技术创新”“网络安全自主可控”“互联网新应用安全”等7个展区。来自全国多地的60余家互联网企业、网络安全企业、关键信息基础设施运营单位等参展。

记者在现场看到，整个展厅科技感十足。包括华为、奇安信在内的多家企业展台上陈列着近年来面向企事业单位开发的安全网关、防火墙等网络安全产品；中国移动、中国建设银行、国家电网等单位的展台展示着通信、金融、交通、能源等关键信息基础设施领域网络安全的最新成果；车联网等互联网新应用安全成果也在博览会现场集中呈现。

据了解，此次博览会将持续到9月9日。博览会专门开辟了科普互动区，设置多个互动体验项目，引导参观者参与网络安全知识的现场学习，并开设网络安全知识讲座，向公众讲解网络金融资产保护、个人隐私保护、数据安全防护等方面的知识、技能。

(责编：赵竹青、陈键)

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