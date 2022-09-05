原标题：扩内需密集施策 多地多部门力求实效

有力有序推进重大工程实施，适度超前部署新型基础设施建设，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资；促进重点领域消费加快恢复，大力发展服务消费……《经济参考报》记者获悉，近段时间，多地多部门围绕有效扩内需密集施策，不断拓展有效投资空间、持续促进消费市场复苏。

拓展有效投资空间

环北部湾广东水资源配置工程日前正式开工，标志着广东省历史上引水流量最大、输水线路最长、总投资最高的跨流域引调水工程进入实施阶段。该工程是国务院确定的今年加快推进的55项重大水利工程之一，也是国家水网的重要组成部分。“根据初步估算，该工程的建设可以带动GDP增长0.1个百分点。”水利部珠江水利委员会副主任易越涛介绍。

更好发挥有效投资的关键作用，是扩大国内需求，稳住经济大盘的重要支撑。“0.1个百分点”的背后，是拓展有效投资空间的有力佐证。

有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施；加快推进一批论证成熟的交通、水利、能源等项目，适度超前部署新型基础设施建设；扩大高技术产业和战略性新兴产业投资……有关部门圈定扩大有效投资的重点领域，既强调补短板、强基础，又着力调结构、增后劲。

9月3日，山东潍坊信息技术产业园项目施工现场，工人全力抢工期、抓进度。作为山东省重大项目，潍坊信息技术产业园总投资54亿元。目前已有10家企业签约入驻，建成后年产值将超过120亿元。着力推动生物医药产业高质量发展，山东诸城谷雨生物科技生态康健联产项目也在加紧推进。该项目总投资约34亿元，建成后可实现年产65万吨玉米淀粉深加工的产能，销售收入56亿元。

专家指出，重大工程建设投资规模巨大，对经济发展促进作用明显。未来还可能衍生出新的消费、投资需求，持续拉动经济增长。

促进消费持续恢复

近段时间，烟火气正“带热”消费市场。美团数据显示，8月至今，全国夜间堂食订单环比增长14%，休闲娱乐订单增长11%。中国商业联合会数据显示，8月份，中国零售业景气指数为50.2%，经营者和消费者逐渐恢复信心。

不过，消费市场恢复基础仍需巩固。以汽车消费为例，全国乘联会数据显示，8月1日至28日，乘用车市场零售148.0万辆，同比去年增长19%，较上月同期下降4%。

延续实施新能源汽车免征车购税等政策；开展绿色建材、绿色智能家电下乡和以旧换新；大力发展服务消费；推动线上线下消费深度融合，培育壮大智慧零售、智慧旅游等新业态新模式……针对消费市场的重点领域，国务院常务会议等接连部署。

地方上，广东、广西等多地出台一揽子举措，围绕汽车、住房、家电、餐饮、旅游等重点领域，加大力度持续促进消费。

更多促消费活动排上日程。商务部新闻发言人束珏婷表示，下一步，将组织举办好“2022国际消费季”系列活动，围绕“金九银十”和中秋、国庆等节日，组织开展“2022（秋季）全国消费促进月”活动。“因地制宜，突出以节兴商、以节聚势，进一步恢复和激活消费场景，打造消费新场景，促进消费持续恢复。”

加快释放政策效能

“当前处于经济恢复紧要关口，加快释放政策效能至关重要。”8月31日召开的国务院常务会议强调，着力扩大有效需求，促投资带消费增就业，巩固经济恢复基础，增强发展后劲。

不少地方也将扩内需摆上要务。日前，云南召开第十三届省人民政府第167次常务会议强调，坚定实施扩大内需战略是当务之急，也是长远之策。

“有效需求不足是影响我国经济恢复发展的主要因素之一。多地多部门正将有效扩内需作为稳经济的重中之重。”光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东表示，坚持扩大内需，建设强大的国内市场，既有助于实现经济持续稳定增长，也有助于应对外部风险、增进民生福祉。

高瑞东认为，扩投资方面，制造业和基础设施领域仍有较大空间。从配套政策来看，除了做好项目储备以外，保障项目建设资金是重点。促消费方面，短期内需采取针对性的促消费政策，促进大宗等重点消费加快恢复。中长期来看，要加快供给侧结构性改革，适应消费升级需要，挖掘绿色消费、农村消费空间。

“受多重因素影响，国内市场出现供给与需求不平衡、要素流通受阻等现象。有效扩大内需可以增强消费与投资的适配性。”厦门大学经济学院教授孙传旺表示，拓展有效投资空间，既需利用政策性开发性金融工具，积极引导民间投资，也要加快政策落地，健全投资评估体系，稳定投资预期，提振市场长期投资信心。加快促进消费回暖，既要采用消费券、直接补助等短期激励手段，也要聚焦适应消费升级与创新发展领域，深挖新型消费潜能。（记者 班娟娟 王文博 陈国峰）

(责编：赵竹青、陈键)

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