原标题：“川”过火海，“渝”越难关，华润从未缺席

今年入夏以来全国各地普遍高温，尤其川渝地区更是出现了历史罕见高温极热天气。一时间，人们的正常生活受到高温的威胁和破坏。正值丰收的三十多亩葡萄被晒成了葡萄干、深夜11点因限电热得到无法睡觉在外乘凉的人群、重庆多地多地先后突发山林大火，八百亩土地刹那被侵占，火焰一烧就是30多个小时……

一幕幕触目惊心的画面牵动着全国人民的心。天灾无情，人有情，大家也都在用自己的方式去积极援助川渝。这其中也有华润的身影。华润及旗下各业务单元也在默默为保卫川渝地区贡献着自己的力量。

致敬山火中的逆行者 华润始终相伴同行

8月21日晚，重庆北碚、巴南等地突发山火并迅速蔓延，浓烟滚滚从树林间冒出。面对来势汹汹的山火，多地启动了应急预案。华润万象生活也第一时间作出响应，迅速在员工群发出了支援任务。

“我能去！我有消防经验”“我是退伍下来的！”“我会使用油锯！”

虽值深夜，但员工群里大家踊跃请战,不到十分钟，人数便报满并紧急集结了30名有消防经验的志愿者，兵分两路奔赴前线支援。

华润万象生活志愿者们冒着高温酷暑，源源不断地将采购的藿香正气液、毛巾等必备物资送往前线。因情况危急，他们在放下支援的灭火器具、饮用水和食物等物资后随即就投入到灭火支援工作中，他们携带油锯、镰刀、镐头等工具，冒着44℃高温徒步一小时，至近火点开辟隔离带，构筑防火屏障，防止火势继续蔓延，为逆风而行的救援人员献上一份力量与支持。

不仅仅在前线，华润人支援救灾的身影也忙碌在后勤物资的捐赠和抢险工作中。

山火突发，燃气管网、站场等也存在着安全隐患，华润燃气重庆公司及下属涪陵公司、北碚分公司、输配分公司等单位积极采取有效措施，科学调度应急抢险力量，保障安全平稳供气。

涪陵分公司和北碚分公司接到火情信息后，连夜启动专项应急预案，排查管线等燃气设施，对可能受火情影响区域的周边管线进行切断气源并放空。

8月17日至21日，连续五天，涪陵公司“死磕现场”，制定火情监护方案，对安全管线进行安检和试压工作，及时恢复居民用气。8月25日至27日，北碚分公司先后有20位民兵出征缙云山山火救援现场，登上开往缙云山火场的车辆，用汗水和热血守护家园。

输配分公司设立管网抢险组、维护应急组等5个工作组，采取“包山头、守现场、盯重点”方式，实行“全天候”“三班倒”驻守。为进一步避免因北碚歇马虎头山持续山火对“合北线D325”燃气管道在该段区域内的管线安全危害，输配分公司密切监测山火情况，加强管线及设备设施防护，在保障安全的前提下，将加快穿越森林管线巡查工作，确保燃气管道的安全运行。

（受访者供图）

8月26日，华润怡宝渝贵大区向接龙镇小观社区捐赠200件怡宝水，为抗击山火和疫情贡献自己的一份力量，此外重庆市区、永川地区、涪陵地区捐赠大伞13把、帐篷10个等物资支援抗击山火工作。

华润资产旗下华润渝康积极参与了由市委宣传部主管的重庆陆海国际传播公益基金会、上游新闻牵头发起的“爱在山野”公益行动，捐赠公益资金10万元，用于支持山火后的生态影响评估、公众科普传播、植树造林等公益行动，鼓励公众参与生态文明建设，为保护家乡奉献力量。

高温当前无惧“烤”验 华润守护一片清凉

山火肆虐之余，川渝地区的人民们也在经受着“极端高温”的考验，但依旧有很多“高温工作者们”为城市运转而坚持奋战。华润怡宝了解情况后，在内江、成都等多地都有开展“城市降温计划”公益活动，为在高温下坚持作业的城市英雄们送去清凉，感谢他们默默付出。

7月21日，怡宝志愿者早早就准备好了2400瓶怡宝纯净水来到内江市交警、城管、建筑工人、环卫工人、外卖员、电力工人等户外工作者工作的地方，为他们送上饱含心意的清凉礼。

8月23日至24日，华润怡宝川云大区联合华润万家旗下精品超市Olé再一次将8400瓶怡宝纯净水送至城市英雄们手中，为他们送去一份清凉和关爱的同时，呼吁社会大众能够更多地关注和关爱这些高温工作者。

华润置地旗下华润万象生活物业成都公司组织成都、西安、银川、绵阳、宜宾等管辖区域内的多业态项目，积极开展“万象服务补给站”活动，为户外劳动者提供免费饮水及避暑纳凉服务，为炎夏城市的户外工作者们送上一份份“贴心清凉”。

持续不断的高温给川渝地区的电力供给同样带去了严峻的考验，为了保证川渝地区的万家灯火，华润电力四川公司全力做好电站应急物资储备、检修计划调整等工作，确保各发电项目开足马力“能发尽发”。8月1日至今，共计发电量6451万千瓦时，日均发电量230万千瓦时，可满足近12.3万户生活用电需求。华润电力鸭嘴河梯级电站积极响应电网指令，机组随时顶峰，为电网提供最大调峰出力26万千瓦；位于重庆市石柱县的枫木一、二期风电场，坚持“寸风不弃、度电必争”，值班人员放弃轮休，坚守岗位处理缺陷，全力保障设备稳发满发。

华润燃气成都公司在成都万象城投资运营的天然气分布式能源项目充分利用“集成优化”等特殊技术优势，通过自主发电有效满足了万象城在限电条件下的电、冷能需求。

此外，华润燃气成都公司维持限电期间分布式能源站的人员24小时值守运行状态，并根据室外气象参数变化及时灵活调整供能效能，采取早七点至晚十点，四台发电机和四台溴化锂空调全部投运，晚十点至次日七点保持两台发电机稳步运行，全力保障万象城高峰期间的电、冷能需求，减轻电网供电压力。

该项目是四川省分布式能源试点项目，于2020年12月开始供能，年供电量可达2540万千瓦时，能源综合利用率80%以上。目前万象城大部分用电需求都能得到满足，中央空调继续运行。

无论是在山间还是城市，汗流浃背的背影都成为了这个夏天最动人的风景。大自然面前，个体固然渺小，但聚集起来同样能够凝固为山，汇聚成海，爆发巨大的能量。华润将继续与大家一起并肩作战。

(责编：曹淼、李源)

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