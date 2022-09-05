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2022年国家网络安全宣传周启动

2022年09月05日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （记者赵竹青）9月5日上午，由中宣部、中央网信办、教育部、工信部、公安部、人民银行、广电总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等十部门共同举办的2022年国家网络安全宣传周在安徽合肥开幕。

本届网络安全宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，设置了网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、8场分论坛、网络安全赛事等活动，邀请了来自政府、科研机构、企业的近千名嘉宾，围绕青少年网络保护、汽车数据安全、网络安全标准与产业装备发展、人工智能与个人信息保护、量子安全、国防网络安全、长三角网络安全协同发展、IPv6及下一代互联网安全等议题，共同探讨网络安全教育技术产业融合发展，着力提升全民安全意识和防护技能。

据了解，国家网络安全宣传周将在9月5日至11日在全国范围内统一举办。其间，各地还将通过线上线下展览和互动，开展网络安全教育云课堂、网络安全赛事、网络安全进基层等活动和校园日、电信日、个人信息保护日等6大系列主题日活动。

(责编：赵竹青、吕骞)
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