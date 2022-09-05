原标题：“北京主题日”举行 服务贸易成果丰硕

2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）正在北京举行。9月1日上午，服贸会“北京日”暨“两区”建设两周年主题活动在国家会议中心举办，北京两区建设成果成就集中亮相。

“北京主题日”活动展现了北京建设国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区两年来取得的成就，58个项目集体签约落地北京，签约金额达1024亿元。其中，中俄跨境电商平台项目签约11亿元，项目计划在朝阳区打造“中俄丝路跨境商品数字传媒产业园”，主要开展烟草及能源外贸业务，服务中俄跨境贸易，并以“区域结算中心”和“区域集散中心”为核心，构建千亿级的内外双循环产业集群，促成当地经济发展的新业态、新动能、新模式。项目凭借大数据处理优势，能够不定期向政府提供有效的信息反馈，为政府提供平台经济大数据监管方案，便于政府监管职能的有效发挥。同时，项目为了全方位提升服务能力与服务品质，引进“北京市清华育才实验学校”，开展中俄合作办学，发展国际化办学特色，助力中俄跨境电商平台项目社会效益、经济效益双丰收。

商务部曾在今年8月25日召开新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷表示，今年以来，中俄贸易保持增长势头。我们将继续与俄方一道，促进两国正常经贸往来，维护产业链供应链稳定，打造数字经济、绿色发展、生物医药等新的增长点，推动中俄经贸关系规模和质量“双提升”。

据了解，中俄跨境电商平台项目将积极配合国务院政策研究部门、海关总署和当地政府的工作，强化创新服务，探索经济增长创新空间，为优化区域资源配置，促进跨界融通和推动产业升级，拓展消费市场及增加就业岗位等重点工作提供坚实助力。

(责编：曹淼、李源)

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