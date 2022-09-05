人民网记者 余璐

在国家“双碳”战略背景下，绿色创新成为2022年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）的突出亮色。

与往年不同，今年服贸会国家会议中心会场新设16700平方米环境服务专题展，绿色服务的新科技、新产品、新方案集中亮相。除专题展之外，本届服贸会围绕“碳达峰碳中和”、双碳赋能产业发展、碳交易、绿色城市等热点话题开展近30场论坛会议，深度探讨中国实现“双碳”目标新路径。

走进环境服务专题展展区，不同孔径大小的竹缠绕管廊吸引了众多观众的目光。

在2022年服贸会上，竹缠绕管廊吸引着人们驻足观看。人民网记者 余璐摄

小小的竹子，如今摇身一变，成为了使用寿命超过50年的地下管廊新材料。面对如火如荼的新材料赛道，这根小小的竹子能否在地下管廊大市场中分得一块“低碳”蛋糕？

中国林产品集团有限公司董事长刘乃铭向记者表示，作为中国林业集团的全资子公司，近年来，公司积极探索实现减碳固碳的重要解决方案。他介绍道，竹缠绕复合材料质量轻、拉伸强度高、韧性好，具有资源可再生及综合利用、生产过程节能环保、产品可固碳储碳、耐腐蚀、保温隔音性能好、阻燃、抗风抗震、使用寿命长、成本低等优势，为推动林竹产业可持续发展，助力国家“双碳”目标实现提供了新动能。

“竹缠绕复合材料技术是我国自主研发、拥有独立完整知识产权，达到了国际领先水平的一种新材料技术。”刘乃铭谈到，竹缠绕复合材料自2007年开始研发至今，目前，我国利用竹缠绕复合材料开发出的竹缠绕复合管、竹缠绕管廊、竹缠绕整体组合式房屋已进入推广应用和产业化阶段。

在服贸会上，记者发现，随着绿色低碳理念愈发深入人心，更多的机遇也释放向产业端。例如围绕“双碳”目标，出行行业相关垂直领域正释放活力。

9月1日，在2022年服贸会的丰田展台，观众正在参观氢燃料电池车。人民网记者 翁奇羽摄

走进丰田展台，搭载了超长耐久性电堆的氢能车MIRAI映入记者眼帘。丰田汽车（中国）投资有限公司高级执行副总经理董长征介绍道，近年来，碳中和成为国际社会关注的话题。丰田希望能够为中国消费者的低碳出行提供更加丰富的选择，自由选择兼顾“可持续发展与实用性”的出行服务与产品。

谈及绿色创新，董长征谈到，丰田与清华大学成立了“联合研究院”，在氢能、AI自动驾驶、综合研究、环境以及跨学科项目等方面开展共同研究。积极发挥了丰田在氢瓶研发方面的经验，配合相关机构和业内专家，成功制定了4型瓶标准，填补了行业标准的空白。

“丰田愿意同中国企业一道，通过氢燃料电池的本土化研发和生产，为中国实现碳中和贡献力量。”董长征说。

除了绿色出行，建筑节能技术和新能源应用成果，也在服贸会上频频亮相。

大倾斜角的屋盖，一片片随着光线变幻规律波动的遮光板，反射着多彩光晕，一位位“观众”漫步城中……走进中建一局的展台，一个元宇宙低碳小镇展现在记者眼前。在这座小镇里，汇集了众多国内领先的低碳、低能耗建筑与全生命周期的绿色智慧建造技术。

据中建一局党委书记、董事长吴爱国介绍，为加速推进绿色低碳建造技术数字化转型，中建一局加速数字科技与工程管理深度融合，打造一体化数字建造解决方案。例如，在房山零碳养老示范项目，观众可以通过人体信息采集屏在小镇中生成一名虚拟游客代替自己在小镇游览，同时，可以自行选择节能材料，并与项目应用的自然通风采光、雨水收集、光伏建筑一体化、光储直柔、无热桥设计、新风热回收等绿色技术相结合，亲身参与建设一座冬暖夏凉自控冷暖、节能、零碳且自然健康的可持续生态家园。

“作为首批响应国家‘双碳目标’打造的房山零碳养老示范项目，由中建一局负责全生命周期的开发、设计、建造、运营，投入使用后可实现年均节约用电9万度，年均减少二氧化碳排放约85.7吨，相当于每年节约标煤29吨，或植树14.4万平方米。”吴爱国说。

来到中国铁塔股份有限公司展台，工作人员用实体换电柜、充电柜和充电桩为观众演示新能源的应用模式，并以实时视频展示的方式呈现换电柜实景。

中国铁塔股份有限公司相关负责人介绍，本届服贸会上，中国铁塔以“绿色共享 数智未来”为主题，设置了“数字基石、智联未来、绿色能源”三大专区板块，旨在为观众带来“绿色+数智”的全新体验。下一步，中国铁塔将继续发挥资源整合优势，加强绿色发展、科技创新、数字贸易、能源技术等领域合作。为网络强国、数字中国、美丽中国作出更大贡献。

如今，全球正迎来一场以绿色低碳为特征的产业和技术变革。中国在实现“双碳”目标的过程中孕育了巨大的商机，新技术、新业态迎来巨大绿色发展机遇。我们期待，服贸会继续凝聚全球共识，创造更大绿色市场，释放强大的经济增长新动能。

(责编：杨曦、吕骞)

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