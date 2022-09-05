人民网记者 许维娜

近年来，工业互联网已成为我国加快制造业数字化转型和支撑经济高质量发展的重要力量。在2022中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）上，工业互联网是大会重点打造的核心板块之一，也是2022年服贸会电信、计算机和信息服务展的重要看点。

工业互联网是以互联网为代表的新一代信息技术在工业领域的应用和发展，是造就数字工业的基础工具。新一代信息技术在工业互联网领域有哪些新的应用？平台融合创新又取得了哪些新进展？

在今年服贸会举办期间，“工业互联网”这一热门话题引发各方讨论。与会嘉宾一致认为，工业互联网与新一代信息技术的同频共振，拓展出融合创新的广阔前景，从而促进我国服务贸易结构优化升级。

“人、机、物深度融合，数字时代功能安全与网络安全相互交织。”在2022中国国际服务贸易交易会“工业互联网创新发展”论坛上，中国工程院院士邬江兴发表《数字基础设施广义功能安全问题与对策》的主旨演讲，对支撑数字社会健康有序发展的新一代数字基础设施进行了深度分析。

北京市经济和信息化局党组成员、副局长彭雪海表示，工业互联网作为新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，是推动工业技术体系变革、带动产业整体转型升级、支撑社会经济全面发展的数字根基。当前我国工业互联网创新发展进入关键期，围绕网络、平台、安全三大领域开始向更多行业渗透，赋能不同行业数字化转型，成效初显。他强调，要进一步团结凝聚产业各界共识，立足根本点，紧跟新趋势，加强融合应用，共同推动技术创新，构建产业生态。

国家工业信息安全发展研究中心党委副书记吕坚表示，自2017年以来，工信部持续推进工业互联网平台发展，通过顶层设计、监测分析、标杆遴选、标准推广、会议赛事等工作，培育示范标杆，完善支撑服务体系，着力打造开放共享的产业生态。工业互联网平台正在从“青春”走向“成熟”，平台技术产品创新与行业需求持续磨合适配、平台应用水平和广度向综合赋能升级加速跃迁，有效加快了我国制造业数字化转型步伐，促进了数字经济高质量发展。

国家工业信息安全发展研究中心系统所所长陶炜在论坛上分别发布了《数聚六化 领航未来——工业互联网平台创新领航应用案例分析报告》和第五批《工业互联网关键技术与产品白名单》。《报告》以2021年申报的500余个全国案例为样本，以遴选的140个典型案例为研究对象，全面呈现了当前平台应用的整体情况、平台服务供需情况、平台体系赋能情况和模式创新应用情况。

陶炜介绍，自2019年以来，工信部信发司持续组织创新领航应用案例、优秀解决方案等征集和遴选工作，围绕当年产业发展的特点，以解决方案为抓手，以标杆示范引领，加速推动工业互联网技术融合、行业深耕和模式创新。《白名单》由工业互联网技术与产品评测实验室依据科学严谨的测评方法及标准，从行业应用推广、信创发展多维度测评并经专业审核，遴选出8家企业10款产品入选白名单，涉及建筑、能源、采矿、医疗服务等行业领域。

近年来，我国工业互联网发展蹄疾步稳，已取得一系列阶段性、标志性成果。截至目前，“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，具有一定行业和区域影响力的特色平台超过150家，其中重点平台的工业设备连接数超过7900万台。我国工业互联网产业规模迈过万亿元大关，已融入45个国民经济大类，行业赋能、赋值、赋智作用日益突显。

多领域与会嘉宾向记者表示，我国工业互联网产业已经进入快车道，但仍存在各种风险和问题，需要政、产、学、研、用、金等相关机构紧密合作，推动更多优秀的产品和解决方案出炉，促进整个产业健康自主发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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