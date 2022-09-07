本报记者 王俊岭

图为位于四川省遂宁市安居区的中石油遂宁天然气净化厂。

刘昌松摄（人民视觉）

9月6日，中国企业联合会、中国企业家协会在北京举办新闻发布会，发布了“2022中国企业500强”榜单及《2022中国500强企业发展报告》（简称《报告》）。其中，国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国建筑股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等企业位居前列。

总体来看，2022中国企业500强经营规模迈上新台阶，制造业企业快速发展，创新驱动发展继续增强，国际地位和影响力进一步巩固。

入围门槛大幅提高

《报告》显示，2022中国企业500强入围门槛为年营业收入446.25亿元，与上年500强相比，入围门槛提高了53.89亿元，增幅为13.74%。同时，2022中国企业500强共实现营业收入102.48万亿元，首次突破百万亿元大关；与上年相比增加了12.65万亿元，同比增长14.08%，增速加快了9.65个百分点。

从经营上看，尽管企业亏损面略有扩大，但盈利水平总体改善。《报告》显示，2022中国企业500强中，亏损企业为33家，主要集中在煤炭、地产、化学原料、航空运输等领域。不过，2022中国企业500强共实现归属母公司的净利润4.46万亿元，比上年500强增长9.63%。

中国企业联合会常务副会长兼理事长朱宏任表示，近些年来，以中国企业500强为代表的大企业努力战胜新冠肺炎疫情冲击等带来的不利影响，长期保持快速健康发展，综合实力和竞争力明显提升。

“中国企业500强年营业收入从2012年的50.02万亿元增长到2021年的102.48万亿元，增长了1.05倍，迈上百万亿元台阶；资产总额从150.98万亿元增长到372.53万亿元，增长了1.47倍。”朱宏任说，以当年汇率计，中国企业500强的营业收入相对于美国企业500强比例，从2012年的65.81%提高到2021年的97.74%；资产总额相当于美国500强的106.46%，已连续两年超过美国500强。

创新驱动质量更优

除了体量优势之外，质量方面的提升亦看点十足。

产业结构优化调整。《报告》显示，2022中国企业500强中，多数行业入围企业数量均有变化，战略性新兴产业和生产性服务业入围企业数量增加。其中，化学原料及化学品制造业、机械及设备制造业、动力和储能电池业、计算机及办公设备业等表现较好。

研发强度再创新高。《报告》显示，2022中国企业500强共投入研发费用14474.67亿元，与上年500强相比，增加了1408.2亿元，同比增长了10.78%。不仅如此，2022中国企业500强中企业研发投入总额占其营业收入总额的1.81%，较上年提高0.04个百分点，再次创下中国企业500强研发强度新高。

专利数量持续增加。《报告》显示，截至2021年底，2022中国企业500强共持有各类有效专利166.8万件，比上年500强增加21.94万件；其中有效发明专利67.29万件，比上年500强增加7.83万件。中国企业500强有效发明专利占全国企业有效发明专利190.8万件的35.27%，是全国企业有效发明专利的重要持有者。

中国企业联合会研究部主任郝玉峰说，中国经济具有市场规模庞大、产业体系完备、政策稳定性强、营商环境持续优化、产业升级空间巨大等优势，中国企业只要守正创新、积极作为，就能牢牢把握发展的主动权，持续做强做优做大。

国际地位稳步提升

2012年以来，中国企业500强持续推进国际化经营，积极布局国际国内两个市场，主动利用国际国内两种资源，国际地位稳步提升。

据介绍，在中国企业500强总量规模扩张的同时，诞生了一批全球领先的中国大企业。在2022世界500强中，来自中国内地及港澳台地区的大企业已经增加到145家，较上年增加2家，连续四年位居世界500强国别榜榜首。在2022世界500强有44家新上榜和重新上榜的企业中，中国企业为14家，占比为31.82%。

与此同时，中国大企业国际化经营越走越深。《报告》显示，“2022中国跨国公司100大”的平均跨国指数、海外资产占比、海外员工占比分别为15.59%、17.06%、10.05%，党的十八大以来分别提高了1.61、2.45、4.98个百分点。“2022中国跨国公司100大”海外资产总额、海外营业收入分别为107510亿元、77904亿元，党的十八大以来分别增加139.61%、62.99%。

“大企业应当是国际化的大企业，而不是仅仅局限于国内市场的发展。”朱宏任建议，中国企业不仅要将产品与服务卖到国际市场，更要在国际市场主动进行研发与生产布局，通过创新发展等路径实现国际竞争力的提升。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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