本报记者 韩 鑫

家电、家具、照明、五金……每个“小家庭”生活里必不可少的组成部分，共同集合成家居这个“大产业”。

作为重要的民生产业，也是满足人民美好生活需要的重要载体，如何更好发展壮大家居产业？日前，工信部、住建部等四部门联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》），明确提出到2025年，在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌和15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。

近年来，我国家居产业整体发展水平如何？《行动方案》将对促进家居产业发展、激活家居消费潜力释放出哪些利好？记者采访了工信部消费品司有关负责人及相关企业。

智能家居市场规模年均增长率近20%

家居产业是所有和家庭环境营造相关的产业集合，具有规模体量大、消费带动强、产业覆盖广的特点。数据显示，2021年，家电、家具、照明电器和五金制品四个重点行业规上企业营业收入达到3.8万亿元，占轻工业比重近20%。

“经过40多年的发展，我国家居产业已实现从小到大、由弱到强的跃迁。”工信部消费品司有关负责人说，不仅涌现出一批知名龙头企业，多种产品畅销海内外，其中家电产业国际竞争力不断提升，成为一大“金字招牌”。

随着人工智能、云计算等新一代信息技术的加速发展，以及年轻消费者成长为消费主力军，近年来，智能化正在成为家居产业发展的主要趋势，并日益成为拉动家居市场的新增长点。

从产业规模看，2016—2021年，我国智能家居市场规模由2600亿元增长至5800亿元，年均增长率近20%。

从企业布局看，多个龙头企业已积极布局智能家居生态，在家庭安防、智慧厨房、智能睡眠等多种生活场景已有相关应用落地。2021年，天猫平台全屋智能行业品牌数量增长超过一倍。

尽管家居产业发展迅猛，但进入成熟阶段后，面临从增量市场转向存量市场竞争的增长瓶颈。今年上半年，家居行业营收和出口增速均低于工业平均水平，亟须从供给侧提升创新能力、更好推动智能化发展。

“《行动方案》是国家层面首次对家居产业发展整体作出行动指引，顺应行业跨界融合发展趋势，确立了‘大家居’的产业发展目标。”工信部消费品司有关负责人说，围绕研发、设计、生产、管理、推广等全产业链条，着力补短板、育长板、优产品、强推广，将有利于引导资源要素向推动家居产业高质量发展集聚。

着力培育一批服务型制造家居示范企业和平台

打开云设计平台，只需输入所在城市和小区名字，调取属于自己的户型，便能一键生成立体户型图。随后，用户便可进行模块化设计，只需10秒左右就能出36张家居效果图，并生成二维码在手机中随时供查看。

在河南郑州市，大信家居有限公司通过数字化转型，不仅设计周期大幅缩短，客户满意度也明显上升。公司董事长庞学元说，在软件支撑下，个性化设计图会经过计算优化成最佳批量生产指令，通过物联网传递到制造和配送平台，4天以内便可出货。

工信部消费品司有关负责人介绍，近年来，一批家居企业入选工信部智能制造试点示范项目，建成一批智能工厂和数字化车间，数字化生产管理、质量管理、供应链管理、设备管理和远程运维服务等新模式在行业内广泛应用。其中，家电行业部分龙头企业已逐步实现全价值链数字化运营和以用户为中心的大规模定制生产，智能制造达到世界先进水平。

《行动方案》对加快产业数字化转型作出具体部署。在技术融合方面，提出要围绕研发设计、计划调度、生产作业、仓储配送、质量管控等重点环节，推进5G、工业互联网、智能制造等技术深度应用。在模式推广方面，提出深入推广新模式新业态。大力发展个性化设计、用户参与设计、交互设计，满足多样化、个性化消费升级需求，培育一批服务型制造家居示范企业和平台。

针对智能家居产品进入千家万户可能产生的隐私安全、数据安全等隐患，《行动方案》也提出，在规范智能家居系统平台架构、网络接口、组网要求、应用场景，推动智能家居相关产品和数据跨品牌跨企业跨终端互联互通的同时，要加快智能家居数据采集、存储、使用、加工、传输、提供等处理环节安全标准研究，强化数据安全保障。

促进供需高效衔接发力农村和老年人市场

家居产品量大面广，是仅次于汽车的家庭第二大消费支出，释放家居消费潜力将有利于更好地促消费扩内需稳增长。《行动方案》旨在通过提升产业发展水平、增强有效供给能力，畅通消费者和生产者之间渠道，促进家居产业供给需求高效衔接，有力支撑扩大内需。

在供给侧方面，《行动方案》提出，编制发布升级和创新消费品指南，细分领域，细化品种，加强消费引导。在推进5G与智能家居融合，发展基于5G技术的终端产品的同时，推动适老化家电家具、健康电器、生活服务类机器人等产品研发应用。

“老年人居家适老化改造市场是家居消费的重要增长点。”淘宝天猫产业发展及运营中心家装家居总经理恩重说，从安装安全扶手、处理地面防滑，到出入空间无障碍改造，再到配备智能睡眠监测电动床等，不少行业头部品牌在适老化发展中开始形成了装修设计、施工改造、辅具适配、智能监护的一体化服务标准。

在工信部消费品司有关负责人看来，促进优质家居产品进入广阔农村市场，满足更多老年人健康生活需求，是家居产业高质量发展的应有之义，也是产业增长的空间所在。《行动方案》从生产研发、标准供给、应用推广等方面对两个市场作出了具体部署，引导企业开发新产品、增加新功能、打造新场景，拓展县域和农村市场，推动适老化家居产品有序健康发展。

在需求侧方面，《行动方案》提出实施家居产品推广行动和推动绿色智能家居产品下乡。一方面，通过开展网上购物节等促消费活动，鼓励智能家居体验馆等新零售发展并向社区下沉，拓展增量空间。另一方面，鼓励企业针对农村市场开展促销让利、以旧换新、以换代弃等活动，促进升级消费。

据介绍，下一步工信部将会同相关部门以《行动方案》为抓手，一方面推动家居企业瞄准农村市场巨大消费潜力，积极开发质优价廉、适销对路、适应市场的产品。支持重点产区将促消费活动与产业提质升级融合，通过举办展销会、家居节、下乡巡展等活动，促进农村家居产品升级消费。另一方面加强示范推广，推进家居产品适老化研发改造，加强智能家用电器、老年家具、健康照明等适老化技术标准研制和推广实施，为企业设计生产适老化产品提供指引。同时，指导电商平台在传统节日开展老年购物节等活动，为老年人提供更多契合生理和心理需求的产品。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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