本报北京9月6日电 （记者屈信明）记者从保险行业协会获悉：近年来，我国保险业对外开放力度加大，出台了一系列保险业对外开放措施，稳步取消外资股比限制，大幅减少外资准入数量型门槛。2012年到2021年，外资保险公司市场份额从3.5%增长到7.8%。在北京、上海等地区，外资保险公司市场份额已达到20%。

保险业供给侧结构性改革持续推进。稳步推进车险综合改革，财险产品结构不断优化，2012年到2021年，商业车险收入所占财险比重从72.4%下降到56.9%。不断提升农业保险保障范围和水平，引导和规范互联网保险、责任保险、保证保险等发展，责任保险、农业保险收入所占财险比重分别从3.3%、4.4%上升到7.4%、7.1%。加快推进市场化的人身险费率形成机制，大力发展商业健康保险，加强养老保险第三支柱建设，人身险公司健康险收入所占人身险比重从8.49%上升到22.6%，保障性不强的中短存续期产品和投资理财产品大幅下滑。

我国保险业国际影响稳步提升。2012年到2021年，我国保险业保费收入占全球市场份额从5.34%上升至12.2%。2017年以来我国成为全球第二大保险市场。2021年世界500强企业排名中，我国10家保险公司入选。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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