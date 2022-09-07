本报北京9月6日电 （记者谷业凯）记者从国家知识产权局获悉：上半年，全国知识产权保护中心共完成维权相关案件约1.6万件，受理专利预审案件6.4万件，有效满足了创新型企业的需求。

目前，国家知识产权局已在26个省（区、市）批复建设60家知识产权保护中心，“一入口多通道”的纠纷快速处理模式正在加速实现。

近年来，我国知识产权保护成效明显。2021年，全国知识产权管理部门办理专利侵权纠纷行政案件4.98万件，各级市场监管部门查处假冒专利案件0.48万件；国外申请人在华取得发明专利授权和商标注册同比分别增长23%和5%，充分说明其对我国知识产权保护环境的认可。

调查显示，2021年全国知识产权保护社会满意度为80.61分（百分制），较2012年提高了16.92分，已连续两年迈过80分门槛，整体步入良好阶段。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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