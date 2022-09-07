本报北京9月6日电 （记者邱超奕、葛孟超）由人民日报文化传媒有限公司、中国信息通信研究院、中国工业互联网研究院、百度公司联合主办的2022智能经济高峰论坛9月6日在北京举行，本次论坛的主题为“智能经济助推实体经济高质量发展”。

人民日报社副总编辑崔士鑫，工信部党组成员、总工程师田玉龙，国务院国资委科技创新局局长苟坪，科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜，中国信息通信研究院院长余晓晖，中国工业互联网研究院副院长冯旭，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖及各界嘉宾100多人出席论坛。

与会嘉宾认为，要大力推动智能经济与实体经济深度融合，坚持创新引领，以新技术赋能产业升级，助力构建制造强国、网络强国、数字中国。

会上，来自济南、六安、丽江等地方政府部门的嘉宾与国家电网有限公司、中国电子信息产业集团、中国交通建设集团等企业的嘉宾分享了实践案例及对推动数实融合等方面的思考。

（论坛发言摘编见第十三至十五版）

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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