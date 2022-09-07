遥感三十五号05组卫星、微厘空间一号S3/S4试验卫星
我国成功发射两组卫星
2022年09月07日07:22 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月6日电 （记者余建斌）9月6日12时19分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十五号05组卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于科学试验、国土资源普查、农产品估产及防灾减灾等领域。此次任务是长征系列运载火箭第436次飞行。
又电 （记者余建斌）9月6日10时24分，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将微厘空间一号S3/S4试验卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是快舟一号甲系列运载火箭的第17次飞行。
《 人民日报 》（ 2022年09月07日 10 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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